Óscar Pérez denuncia una amenaza de muerte en el portal donde viven sus padres.

Durante una entrevista en Onda Cero, el regidor explicó que la amenaza apareció en una zona interior del inmueble, ya dentro del propio edificio, y consideró que el objetivo de este tipo de comportamientos es intimidar al cargo público a través de su entorno más cercano. "Estos comportamientos lo que persiguen es amedrentar, atemorizar al cargo público golpeando la parte más débil de un ser humano, que es su familia".

Pérez aseguró que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional y confía en que puedan esclarecerse, aunque reconoció la dificultad de identificar al autor. Pese a ello, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y firmeza. "Una actitud tan mezquina va a ser inútil porque al alcalde de Valdés no se le dobla la voluntad tan fácilmente y seguiremos en este gobierno trabajando con normalidad".

Según relató, los vecinos que accedieron al edificio a última hora de la tarde anterior aseguran que entonces no existía ninguna pintada, por lo que todo apunta a que fue realizada durante la noche o la madrugada.

El alcalde destacó además que se trata de la primera situación de estas características que vive desde que accedió a la Alcaldía hace más de siete años y desvinculó lo ocurrido de la convivencia política habitual en el concejo. "Tenemos una sociedad razonable, tranquila y sosegada. Nunca me había enfrentado a una situación de este tipo".

Pérez evitó relacionar el incidente con el clima político nacional y lo atribuyó a la actuación aislada de una persona concreta. También aseguró que el episodio ha afectado especialmente a sus familiares, aunque insistió en que no alterará la acción del gobierno municipal. "Estos hostigamientos personales no nos van a distraer de nuestros objetivos. Seguimos a toda máquina".

El resto del contenido del programa:

Óscar Pérez denuncia una amenaza de muerte aparecida en el portal donde viven sus padres. Boal contará con un nuevo centro de día para entre 15 y 20 usuarios con una inversión de 700.000 euros. El Hospital de Jarrio estrena una sala de simulación para formar a profesionales ante situaciones críticas. Castropol homenajeará a dos profesionales del Centro de Salud: Ofelia y María Donado.

Licitan por 325.000 euros la mejora del acceso a Setienes y varios pueblos del interior de Valdés. Barreiros pone en marcha “Vivir o Mar” para fomentar hábitos saludables entre escolares. Piden una multa de 2.160 euros a un hombre acusado de dañar el cuadro eléctrico de un edificio en Foz. Luarca celebrará el Día de la Policía con misa y actos institucionales. Rocío Huerta entrega el premio Sigfito a Campoastur.

Unión de Uniones alerta del riesgo de nuevas bajadas en el precio de la leche y convoca una tractorada. COAG Asturias plantea un decálogo electoral para frenar el cierre de explotaciones agrarias. Igualdad Animal denuncia descargas eléctricas a vacas en una ganadería de Navia y critica la falta de actuación administrativa. Comienzan las obras para modernizar y ampliar el abastecimiento de agua de Grandas de Salime. Alfonso Villares participa en la presentación de la VI Feira do Cabalo de Lourenzá.

Valdés destina 15.000 euros a ayudas para nuevos autónomos del concejo. Castropol inicia la compra de una parcela afectada por la Senda Verde de la Ría del Eo. Pesoz celebrará un pleno extraordinario para abordar el abastecimiento de agua en Lixou y el II Plan de Infancia. Burela optará a una plaza de práctico de puerto en la nueva convocatoria de Marina Mercante. Barreiros impulsa el papel de la mujer rural con la segunda edición de su ciclo de cine.

San Martín de Oscos contratará a tres desempleados dentro del Plan de Empleo 2026-2027. La Junta Electoral publica los espacios para la campaña de las elecciones generales. La Junta Electoral de Mondoñedo publica los locales para los actos de campaña en A Mariña. Boal abre el plazo para participar en el Concurso de Platos Elaborados con Miel de la XXXIX Feria de la Miel. Ribadeo abre las inscripciones para participar en el Mercado de Navidad.

Coaña celebrará el Día de la Biblioteca con un recital poético y un homenaje a Norma Méndez y Xurde Portilla. Boal organiza un webinar sobre edición de fotos y vídeos con herramientas libres. Burela abre las inscripciones para el Mercado y Rastro de Navidad. José Armas regresa a Vegadeo con el espectáculo de magia “Inexplicable”. Cudillero ofrece un campus gratuito de Samaín para niños durante los días no lectivos. Foz celebrará una nueva Oktober Fest con diez locales hosteleros participantes.