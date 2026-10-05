Juanjo Arrojo: “La fotografía fue mi vida”

Ante algo más de una veintena de familiares, amigos y colaboradores, Arrojo recibió una escultura con forma de cámara fotográfica como reconocimiento a toda una trayectoria profesional dedicada a documentar la naturaleza, el paisaje, las tradiciones y el patrimonio asturiano. Además, uno de los recorridos del complejo pasa a llamarse oficialmente “Camín de Juanjo Arrojo”, perpetuando así su nombre dentro de uno de los espacios con los que más ha colaborado durante los últimos años.

Juanjo A. agasajado con una cámara su otra compañera de fatigas. | Onda Cero Luarca

Visiblemente emocionado tras recibir el homenaje, Arrojo confesó sentirse profundamente agradecido. “Mucho orgullo, mucha alegría. Ver a tanta gente aquí conmigo y saber también que hay otra gente que quisiera estar y no pudo venir. Estoy encantado de la vida”.

Durante el acto, el fotógrafo reflexionó sobre el significado que tiene para él el Parque de la Vida y su vinculación con la filosofía de conservación que representa. “El Parque de la Vida significa la lucha por la vida. Aquí se intenta recuperar todo lo que es recuperable y enseñar a respetar la naturaleza”.

Juanjo Arrojo, empezando a descubrir la placa de la calle que lleva su nombre. | Onda Cero Luarca

Arrojo también dejó una de las frases más contundentes de la jornada al hablar de la profesión que le acompañó durante toda su vida. “La fotografía fue mi vida”.

El conocido fotógrafo recordó además cómo comenzó su trayectoria profesional después de trabajar en la mina durante doce años, cuando recibió la oportunidad de documentar las casas de indianos de Asturias. Aquel encargo marcó el inicio de una carrera que le llevó a retratar durante décadas paisajes, arquitectura, costumbres, artesanos y personajes de toda la geografía asturiana.

Luis Laría “Posiblemente no haya nadie que pueda expresar a través de la fotografía lo que él ha sido capaz" | Onda Cero Luarca

El gerente del Parque de la Vida, Luis Laria, destacó la capacidad de Arrojo para transmitir la realidad del territorio a través de sus imágenes. “Posiblemente no haya nadie que pueda expresar a través de la fotografía lo que él ha sido capaz de expresar durante todos estos años”.

Por su parte, el vicealcalde de Valdés, Ismael González, subrayó la implicación constante del homenajeado con la vida cultural y social del concejo. “Siempre estaba Juanjo. En actividades culturales, exposiciones o iniciativas relacionadas con la naturaleza. Tenía que ser el protagonista de este día”.

Amigos y familiares arropando el momento mas emotivo de la jornada. | Onda CeroLuarca

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Arrojo fue preguntado por el futuro del Parque de la Vida, actualmente cerrado y pendiente de una posible reapertura. “Lo mismo que la gente lucha porque un equipo de fútbol suba o baje, debería luchar también por conocer esto, por disfrutar de esto y por colaborar con esto. No todo es fútbol”.

La jornada concluyó con un mensaje cargado de esperanza tanto para el futuro del parque como para su propia recuperación. “Espero volver a coger la cámara muy pronto. Ya tengo dos o tres cosas pensadas para hacer en cuanto pueda volver a ser un poco autónomo”.

Juanjo A. con su cartel y Camín al fondo. | Onda Cero Luarca

🎙️ En el podcast que acompaña esta información podrás escuchar el desarrollo íntegro del homenaje, las intervenciones de Luis Laria e Ismael González, el descubrimiento de la escultura y del Camín de Juanjo Arrojo, además de las palabras del propio homenajeado y la sorpresa final preparada durante la comida posterior al acto.

Darío Martínez | Onda Cero Radio.