José A. Barrientos "La Feria de la Miel es un gran escaparate para que cada vez más gente conozca Boal y se acerque a vivir al concejo"

Boal vuelve a situarse este fin de semana en el centro de la actualidad del occidente asturiano con la celebración de la XXXIX Feria de la Miel. Más de 70 expositores participan en una edición que combina apicultura, gastronomía, artesanía, turismo, patrimonio y desarrollo rural, consolidando una cita que se ha convertido en referencia dentro y fuera de Asturias.

Con motivo de la feria, Onda Cero emitió una edición especial de Más de Uno Luarca y Cangas del Narcea desde la capital boalesa, acercando a los oyentes algunas de las iniciativas, proyectos y personas que contribuyen al desarrollo del concejo.

JOSÉ A. BARRIENTOS: "La Feria de la Miel es una cita obligada que crece año tras año y que mucha gente ya tiene marcada en el calendario"

José Antonio Barrientos, alcalde de Boal. | Onda Cero Luarca

La Feria de la Miel vuelve a convertirse en uno de los principales escaparates de Boal y en un importante revulsivo para la economía local. El alcalde, José Antonio Barrientos, destaca que el certamen se ha consolidado gracias a la implicación del conjunto del concejo y que hoy es una cita de referencia capaz de atraer visitantes, promocionar el municipio y generar actividad económica en sectores como la hostelería, el comercio y la apicultura. "Es algo que es mérito de todos. No es de una sola institución ni de un solo colectivo, sino del conjunto del pueblo, que ha hecho posible que este certamen se haya consolidado y haya llegado hasta donde está hoy". No duda en que sirve de promoción para su concejo y entorno. "La Feria de la Miel es un gran escaparate para darnos a conocer y para que cada vez más gente se acerque a Boal, conozca el concejo e incluso valore instalarse aquí".

Además de hablar de la Feria de la Miel, el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, repasó algunos de los principales proyectos en marcha en el concejo. Entre ellos destacó el inminente inicio de las obras del nuevo centro de salud, la construcción de un futuro centro de día, las mejoras previstas en la carretera AS-12 y la creación de nuevas plazas de aparcamiento en la capital municipal.

Barrientos aseguró sentirse satisfecho con el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura y destacó que buena parte de los proyectos estratégicos del concejo ya están ejecutados o encauzados. "El centro de salud se va a empezar en torno al día 9 del mes que viene y los vecinos ya van a poder ver la obra". Preguntado por la calificación que se pondría sobre el balance de la legislatura no dudo en aportar datos al respecto. "De los diez objetivos principales que nos marcamos al inicio de la legislatura, ocho están ya cumplidos o iniciados los trámites para que puedan ser una realidad".

El regidor confía en dejar encarrilados algunos de los proyectos más importantes para el futuro del concejo antes de la próxima cita electoral. "Estoy satisfecho de cómo se desarrolló la legislatura y de cómo estamos cumpliendo nuestro programa electoral". Sobre lo que le gustaría tener encarrilado o terminado a final de legislatura señalo lo siguiente: "Me hubiera gustado inaugurar el nuevo centro de salud antes del final del mandato, pero lo importante es que el proyecto ya es una realidad y las obras van a comenzar".

CÉSAR DÍAZ: "Hoy por hoy, o ampliamos espacio o ya no tenemos dónde meter más expositores"

Cesar Díaz, organizador Feria Miel de Boal. | Onda Cero Luarca

La XXXIX Feria de la Miel de Boal volverá a reunir este fin de semana a productores, artesanos y visitantes en una cita que sigue creciendo año tras año. El agente de desarrollo local y coordinador del certamen, César Díaz, destaca la amplia programación preparada para esta edición, con actividades divulgativas, gastronomía, catas, talleres infantiles, música tradicional y una muestra de oficios artesanos impulsada en colaboración con Espacio Tormaleo.

Díaz reconoce que la organización de un evento de estas características requiere meses de preparación y coordinación, especialmente en un municipio rural, donde gran parte de las actividades dependen de colaboraciones y financiación externa. La feria contará este año con 68 expositores, de los que una veintena corresponden a productores de miel, consolidándose como uno de los grandes escaparates agroalimentarios del occidente asturiano. "La Feria de la Miel ha crecido hasta el punto de que ya no tenemos espacio para más expositores". El espacio expositivo esta al máximo de su capacidad teniendo que rechazar algunos puestos. "Tenemos 68 expositores y actividades para todos los públicos, desde catas y showcookings hasta talleres infantiles y demostraciones de oficios tradicionales".

Dio las pinceladas de las gente que visita la feria. "El perfil del visitante es cada vez más familiar y eso demuestra que la feria se ha convertido en una propuesta para disfrutar durante toda la jornada". La excusa ideal para ir el fin de semana lo resume de esta forma. "La calidad de los productos y el volumen de actividades son motivos más que suficientes para acercarse a Boal este fin de semana".

JULIO FERNÁNDEZ: "Mi padre nunca imaginó que la Feria de la Miel y la apicultura llegarían tan lejos"

Julio Fernández, apicultor "La Boalesa" y Pdte. IGP Miel Asturias | Onda Cero Luarca

La historia de la Feria de la Miel de Boal está estrechamente ligada a la familia de Julio Fernández, apicultor de La Boalesa y presidente de la IGP Miel de Asturias. Cuarenta años después de que su padre participara en el impulso de un certamen que hoy es una referencia del sector, Fernández destaca la evolución de una actividad que ha pasado de ser una afición a convertirse en una profesión y en una de las principales señas de identidad del concejo.

Durante la entrevista también analiza la situación actual de la apicultura asturiana, marcada por las dificultades derivadas de la climatología, la presión de la avispa asiática y los problemas sanitarios de las colmenas. A pesar de ello, defiende el buen momento que atraviesa la miel asturiana, respaldada por una creciente profesionalización del sector y por el trabajo desarrollado por la IGP para garantizar el origen y la calidad del producto.

"Mi padre nunca se imaginó que la Feria de la Miel pudiera llegar donde llegó, ni que la miel de Boal se convertiría en uno de los productos más representativos del concejo". Señala que el sector vive un buen momento. "La apicultura asturiana atraviesa un buen momento. Tenemos un producto excepcional, muy reconocido y con unas calidades extraordinarias". Destaca la importancia del sello IGP del que llevan cuatro años. "El sello IGP garantiza que toda la miel procede de Asturias y que ha superado controles que certifican su origen y su calidad".

JESÚS DÍAZ JUBETE: "Lo importante era transformar el museo en una experiencia atractiva y accesible para todos"

Jesús López Jubete, gerente de Proasur. | Cedida

El Museo de la Apicultura de Boal presenta una imagen completamente renovada gracias al trabajo desarrollado por Proasur, empresa asturiana especializada en museografía que desarrolla proyectos en espacios tan destacados como el Parlamento Europeo, el Grand Palais de París o la sede de Naciones Unidas.

Su gerente, Jesús Díaz Jubete, explica que la actuación ha permitido modernizar los contenidos, mejorar la experiencia de los visitantes y acercar la historia de la apicultura de una forma más dinámica y participativa, sin perder el rigor divulgativo. "Las visitas a los museos son hoy experiencias de ocio donde la gente quiere aprender, pero también disfrutar y emocionarse". Reconoció que no partían de cero en este proyecto. "Boal ya tenía una historia apasionante que contar; nuestro trabajo ha sido presentarla de una forma más atractiva, accesible y participativa". Está convencido que este nuevo espacio pueda ser un reclamo para poner en valor la importancia de las abejas. "El nuevo museo permite descubrir la importancia que la apicultura ha tenido para el concejo y entender por qué forma parte de su identidad".

ELIO FERNÁNDEZ: "Recibir el Premio El Cortín tiene un valor muy especial porque viene de tu propia tierra"

Elio Fernández, Premio El Cortin. | Onda Cero Luarca

El gerente del Restaurante Ferpel, Elio Fernández, es el destinatario este año del Premio El Cortín, uno de los reconocimientos más emblemáticos de la Feria de la Miel de Boal. Un galardón que concede el sector apícola y que distingue trayectorias vinculadas a la promoción del territorio, la gastronomía y los productos de calidad.

Durante la entrevista, Fernández repasa su trayectoria profesional, reflexiona sobre la evolución de la cocina asturiana y reivindica el papel de la gastronomía como una de las mejores herramientas para dar a conocer el medio rural y sus productos. "Recibir el Premio El Cortín tiene un valor muy especial porque viene de tu propia tierra y de una feria con la que siempre he estado muy vinculado". Opina que la gastronomía puede ser un revulsivo en la comarca. "La gastronomía es una forma magnífica de promocionar el territorio y de poner en valor a los productores que hay detrás de cada alimento".

Tiene claro que Boal y su comarca tienen un sello diferenciador. "La miel de Boal es uno de esos productos que identifican a un concejo y que merece seguir ocupando un lugar destacado en nuestra cocina".

OLAYA ALONSO : "La cultura no solo hay que conservarla para el futuro, también hay que disfrutarla hoy"

Olaya Alonso, integrante de Espacio Tormaleo. | Onda Cero Luarca

La Feria de la Miel de Boal incorpora este año una exhibición de oficios tradicionales de la mano de Espacio Tormaleo y del programa Culturality. La iniciativa acercará al público demostraciones de cestería, trabajo con lana, forja, elaboración de velas de cera de abeja y otras actividades participativas orientadas a divulgar el patrimonio cultural del medio rural. La responsable de Espacio Tormaleo, Olaya Alonso, defiende que estas propuestas no solo sirven para preservar conocimientos tradicionales, sino también para generar oportunidades en el territorio y acercar la cultura a las nuevas generaciones. "La cultura no solo hay que conservarla para futuras generaciones; también tenemos que disfrutarla hoy y aprovecharla como una herramienta para generar oportunidades".

Los oficios tradicionales parece que despiertan la curiosidad de los jóvenes mas allá de las pantallas. "Los oficios tradicionales siguen despertando interés entre los jóvenes. Hemos visto chavales pasar horas aprendiendo cestería o talla en madera". Reconoce que la gente es un poco tímida a la hora de participar en los talleres, pero una vez dentro la sensación y la vivencia es inolvidable. "Con este tipo de actividades buscamos que la gente participe, aprenda y se lleve un buen recuerdo que quizás les anime en el futuro a seguir vinculados a estos oficios".

SERGIO HACE: "Hay oficios que solo sobreviven en la memoria de quienes los vieron practicar"

Sergio Hace. Artesano y poblador. | Onda Cero Luarca

Artesano cestero, nuevo poblador de Boal e impulsor del proyecto Boal Memoria Viva, Sergio Hache trabaja para recuperar y conservar una parte fundamental de la identidad del concejo. Desde su taller mantiene vivo un oficio tradicional prácticamente desaparecido y participa además en una iniciativa que permitirá recopilar testimonios, recuerdos y formas de vida del pasado a través de recorridos interactivos y museos virtuales.

El proyecto busca recoger la memoria de quienes conocieron un Boal con más población, más actividad económica y una intensa vida social y comercial, antes de que esos recuerdos desaparezcan. "Tener un taller de cestería abierto todos los días en Boal es un paso muy importante para conservar un oficio que prácticamente estaba perdido".

Explica el proyecto en el que participa. "Boal Memoria Viva quiere recuperar, a través de las personas que todavía pueden contarlo, cómo era la vida en el concejo y poner esa memoria al alcance de todos". Una pieza clave del proyecto es la gente que aun mantiene vivo ese recuerdo que se esfuma como agua entre las manos. "La memoria de los mayores nos permitirá recorrer el concejo y conocer su historia con sus propias voces".

Una feria que mira al futuro sin olvidar sus raíces. La XXXIX Feria de la Miel vuelve a reivindicar el papel de la apicultura como motor económico y cultural del territorio, al tiempo que abre espacio a nuevos proyectos relacionados con el patrimonio, el turismo, la gastronomía, la artesanía y el emprendimiento rural.

Boal se prepara así para vivir un intenso fin de semana en torno a uno de sus productos más emblemáticos y a una feria que sigue siendo un referente para el occidente asturiano y para toda Asturias.