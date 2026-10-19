Cecilia Pérez: "Esto no es una ruptura, es una continuidad"

En una entrevista concedida a Onda Cero, Pérez agradeció la confianza que los vecinos depositaron en ella durante todos estos años y reivindicó una forma de gestionar basada en la cercanía y el respeto institucional.

"Lo que sí tengo muy claro es que por encima de todo en el municipio de El Franco hemos puesto a las personas, que creo que es lo más importante", afirmó al hacer balance de su gestión.

La exregidora destacó especialmente los proyectos vinculados a los servicios sociales y la atención a las personas mayores, como el Centro Rural de Apoyo Diurno, la escuela de 0 a 3 años y las iniciativas destinadas a favorecer que los vecinos puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible.

Aun así, reconoció que deja algunos asuntos pendientes. Entre ellos citó la rotonda del polígono de Novales, nuevas infraestructuras de saneamiento y una mejor financiación para los ayuntamientos.

En sus últimas horas como alcaldesa también puso en valor el proyecto piloto que ha obtenido cerca de 300.000 euros para reforzar la atención comunitaria en el concejo y avanzar en la creación de un segundo centro rural de apoyo diurno en Arancedo.

Sobre su marcha, lanzó un mensaje de continuidad y agradecimiento a la ciudadanía: "Esto no es una ruptura, esto es una continuidad. Seguiremos viéndonos y espero seguir siendo la misma que he sido siempre".

Pérez evitó pronunciarse sobre quién la sucederá al frente del Ayuntamiento, aunque mostró plena confianza en el equipo de gobierno y en el trabajo desarrollado por sus concejales.

Antes de concluir la entrevista, quiso tener un recuerdo para quienes la han acompañado durante su trayectoria política: "Solamente agradecer a todas las personas con las que he tenido el gusto y el placer de trabajar, y especialmente a las vecinas y vecinos de El Franco".

Cecilia Pérez, preside el último pleno municipal en el que presenta su renuncia al cargo y de edil. | Cedida

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"Esto no es una ruptura, es una continuidad", "Por encima de todo hemos puesto a las personas" y "Hay proyectos que quedan pendientes, pero el trabajo continúa" son algunos de los mensajes que deja Cecilia Pérez en su despedida de la Alcaldía de El Franco para iniciar una nueva etapa al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias.