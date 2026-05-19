Un luarques presidiendo la asociación universitaria "Libertad sin Ira"

Eduardo Peláez "hay una división evidente y nosotros apostamos por buscar lo que nos une frente a lo que nos separa”

El joven luarqués Eduardo Peláez, presidente de la asociación universitaria Libertad sin Ira, defiende la necesidad de recuperar el debate y el respeto en la universidad frente a un contexto que considera cada vez más polarizado.

ondacero.es

Asturias |

En una entrevista concedida a Onda Cero Radio, Peláez explicó que la iniciativa nació en la Universidad Complutense como respuesta a un ambiente “sectario” y con la intención de promover la libertad de expresión y el pensamiento crítico. “Queremos buscar lo que nos une frente a lo que nos separa”, resumió.

El proyecto ha ido creciendo más allá de su origen y, según su presidente, está teniendo una gran acogida entre los estudiantes. “Somos capaces de reunir a decenas de jóvenes en actividades incluso en época de exámenes”, destaca, poniendo como ejemplo encuentros en instituciones como el Tribunal Supremo.

Jóvenes aplauden durante un encuentro de Libertad sin Ira.
Jóvenes aplauden durante un encuentro de Libertad sin Ira. | Cedida

Peláez subraya además que muchos jóvenes quieren implicarse activamente ante el contexto actual: “Hay gente que no está dispuesta a asumir que su futuro será peor y quiere hacer algo por cambiarlo”.

Aunque reconoce que han vivido momentos de tensión en el ámbito universitario, asegura que la situación evoluciona hacia una mayor tolerancia. En este sentido, fija el límite de la libertad de expresión en el respeto: “Termina cuando empiezas a agredir a otra persona”.

De cara al futuro, la asociación aspira a ampliar su influencia en el ámbito educativo y social. Peláez anima a la juventud a dar un paso adelante: “El futuro es de todos y la diferencia está entre quejarse o implicarse para cambiar las cosas”.

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