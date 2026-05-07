Cesar Fernández “No se está logrando captar nuevos residentes y apenas se ha incorporado un profesional”

Según detalló, la situación actual ya es deficitaria y se agravará con las vacaciones estivales y el aumento de población. “No se está logrando captar nuevos residentes y apenas se ha incorporado un profesional”, señaló, lo que deja plantillas muy mermadas en prácticamente todo el territorio.

Fernández concretó la situación centro a centro. En Vegadeo, que da cobertura a tres concejos, faltan cuatro profesionales entre bajas y vacantes. En Tapia-La Caridad, la ausencia de un pediatra y dos médicos deja tres consultas sin cubrir. En Navia se acumulan una vacante de pediatría, otra en Puerto de Vega y una próxima jubilación, lo que también sitúa el déficit en tres médicos. A esto se suman dificultades en Luarca y otros puntos del área, excepto Trevias, donde “en todos los centros hay al menos una vacante”.

El delegado sindical advirtió de que este escenario limita la capacidad de apoyo entre centros, como así ocurrío en crisis anteriores, y podría derivar en problemas asistenciales generalizados durante el verano.

Ante esta situación, Fernández ha planteado como medida clave la declaración urgente de puestos de difícil cobertura en los centros más afectados. Esta figura permitiría aplicar incentivos para captar y retener médicos en el área.

Entre las propuestas, destacan mejoras en la organización del trabajo —como concentrar la jornada en menos días—, facilidades para la formación y cambios en la carrera profesional, reduciendo los años necesarios para progresar si se trabaja en estos destinos. También se contemplan incentivos económicos y ventajas en procesos de oposición.

“Son medidas asumibles que no suponen un gran coste y pueden hacer más atractiva la zona”, defendió, insistiendo en que la demora en su aplicación ha hecho perder la oportunidad de incorporar a médicos que finalizan ahora su residencia.

Fernández alertó además de un efecto añadido: la sobrecarga está llevando a algunos profesionales a buscar otras salidas laborales, lo que puede agravar el déficit. “Es un círculo vicioso: la falta de médicos hace menos atractiva la zona y dificulta nuevas incorporaciones”, explicó.

Desde la gerencia, indicó, se reconoce el problema, aunque por ahora sin medidas concretas más allá del compromiso de seguir trabajando en la captación de profesionales y trasladar la necesidad a los servicios centrales del SESPA.

Con este escenario, el sindicato reclama decisiones urgentes antes del verano para evitar una crisis asistencial que, a diferencia de episodios anteriores, podría afectar de forma simultánea a varios centros de salud del occidente asturiano.