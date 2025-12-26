Suso Alonso: ¡Oye, no hay en Asturias otro como él en ese tema!".

El proyecto, que ha sido respaldado con la financiación del Principado, contó con la dirección y consultoría de Lola Cancio, grabación y edición de Javier Herrera y una banda sonora dirigida por Vero Rubio, con composición y arreglos de Pedro Pascual. El asesoramiento lingüístico corrió a cargo de Carmen Siñeriz.

Equipo al completo de la elaboración del documental. | Onda Cero Luarca

Durante el acto se interpretaron varias piezas originales de Francisco Alonso, adaptadas con arreglos actuales por el grupo Os Rabizos. También participaron los autores del libro que conserva las partituras del músico, Martín de Villar y Orlando, junto a la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, y la edil de Cultura, Victoria Zarcero. La cita reunió a familiares de la saga Alonso, antiguos integrantes de la orquesta y vecinos que en su día bailaron al son de sus melodías, en un homenaje que recupera una parte esencial de la memoria musical del concejo.

El conjunto de "Os Rabizos" que interpretaron canciones de Francisco adaptadas. | Onda Cero Luarca

Hablamos de cultura y memoria musical con un proyecto muy especial: el documental A Cantinera (Os Alonso de Miudes). Esta obra audiovisual rescata la historia de la familia Alonso, una saga que llevó la música por todo el Occidente asturiano en tiempos difíciles. Con una duración de 40 minutos, el documental nos acerca a la creatividad de Francisco Alonso, un adelantado a su época, capaz de componer más de mil partituras en un entorno rural. Incluye testimonios de tres integrantes —Suso, Manuel y Alberto— y de Esperanza, esposa de Suso con anécdotas que nos transportan a aquellos años en los que la música era pasión y esfuerzo. Estrenado en La Caridad, recorrerá otros puntos del Occidente y pronto estará disponible en plataformas digitales. ¡Una oportunidad única para conocer y valorar nuestro patrimonio cultural!

Comenzamos el reportaje escuchando a Suso Alonso, nieto de Francisco, el creador de las partituras que dieron vida a la histórica orquesta. Suso nos habla del legado musical de su abuelo, un adelantado a su tiempo, y de cómo este documental mantiene viva la memoria de aquel talento único.

Manuel recibiendo el cartel del documental encuadrado, gentiliza de la productora. | Onda Cero Luarca

Manuel, explico que dedicó más de dos décadas a tocar con los Alonso. En esta entrevista nos cuenta cómo aprendió música desde cero junto a la orquesta, sus recuerdos de Francisco y un mensaje inspirador para la juventud que sueña con seguir el camino de la música.

Alberto, dijo que empezó en la orquesta siendo apenas un adolescente. Nos comparte cómo la música marcó su vida, la importancia de la pasión para aprender y el valor de conservar estos recuerdos para las generaciones futuras.

Abel Pérez, en un momento de la presentación. | Onda Cero Luarca

Abel Pérez, director del documental A Cantinera Os Alonso de Miudes. Nos cuenta cómo ha recibido el público esta propuesta cultural y la importancia de trasladar al audiovisual la memoria musical de la comarca, para que las nuevas generaciones conozcan y valoren este legado.

Momento final con los protagonistas sobre el escenario. | Onda Cero Luarca

Martín de Villar, escritor e investigador que en 2009, junto a Orlando, rescató del olvido las partituras de Francisco Alonso. Martín reflexiona sobre la evolución de aquel hallazgo, la emoción de ver hoy un proyecto audiovisual que da nueva vida a la saga musical, y nos habla de su compromiso con la cultura tradicional del Occidente asturiano.

Cerramos con las palabras de Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco, que destaca la importancia de este documental para recuperar una parte esencial de la historia musical del concejo. Subraya el papel de la familia Alonso y Osnola como referentes culturales y cómo su legado sigue vivo en partituras que hoy interpretan grupos asturianos y gallegos.