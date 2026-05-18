Ander González “venimos a pedir algo más importante: que se escuche a la juventud"

El presidente de la Cámara, Juan Cofiño, abrió la sesión destacando la importancia de esta iniciativa educativa como una “inmersión en la vida real” para el alumnado, animándoles a debatir y defender proposiciones centradas en la problemática rural, marcada por retos como la despoblación.

Durante el pleno, los estudiantes abordaron diversas iniciativas. Desde el Colegio Jovellanos de Vegadeo, reclamaron ayudas y el mantenimiento de los clubes deportivos como alternativa y nexo de encuentro. El CEIP La Paloma de Castropol se propuso recuperar antiguas escuelas rurales para convertirlas en espacios destinados a la infancia y la adolescencia, con actividades culturales, educativas y de ocio, para fomentar la participación juvenil y evitar el aislamiento.

Por su parte, alumnado del CRA Oscos expuso las dificultades de vivir en zonas rurales, como la falta de actividades extraescolares, las carencias en instalaciones deportivas o la necesidad de desplazamientos para acceder a servicios básicos. Entre sus propuestas, reclamaron una escuela de música, más opciones deportivas y la mejora de infraestructuras.

Desde el CRA Ría del Eo, se puso el foco en la necesidad de invertir en la protección ambiental y el desarrollo sostenible de este entorno, reclamando mejoras en infraestructuras, proyectos pendientes y medidas de conservación que impulsen la economía local.

El IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo presentó una propuesta centrada en la solidaridad vecinal como uno de los pilares del medio rural, planteando medidas para fomentarla, apoyarla institucionalmente y combatir la soledad, especialmente entre las personas mayores.

Alumnos durante la votación de una de las PNL. | Cedida

El pleno también sirvió para reivindicar el valor del medio rural como espacio de vida, con demandas comunes en torno a más servicios, infraestructuras y oportunidades para fijar población.

Todas las proposiciones no de ley debatidas fueron finalmente aprobadas, con amplio respaldo de los participantes, lo que refleja el consenso en torno a la necesidad de reforzar las políticas de apoyo al medio rural.

La sesión concluyó con el agradecimiento institucional a alumnado y profesorado por su implicación en un proyecto que, año tras año, acerca la realidad política y parlamentaria a las aulas y da voz a las nuevas generaciones sobre el futuro de sus territorios.