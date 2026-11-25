Hoy tengo el gusto de presentarles a un actor camaleónico, que además es guionista y licenciado en Bellas Artes. Natural de Albacete, después de haberse ganado la vida, durante gran parte de su trayectoria, como cómico, Joaquín Reyes puede presumir de haber presentado la gala de los premios Goya, hasta en dos ocasiones. Las mismas, dicho sea de paso, en las que hemos dejado la Navidad en sus manos. Creador de Muchachada Nui y La hora chanante, nuestro invitado de hoy es también poseedor de la Gran Revelación y, aunque fuese a todo tren, en 2021, ya fijó Asturias como destino.

En esta ocasión, ha elegido el teatro Jovellanos de Gijón para regresar. Lo hará el próximo sábado para presentarnos La Verdad. Una obra, dirigida por Juan Carlos Fisher, en la que promete embaucarnos con sus mentiras junto a Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio.