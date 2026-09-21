El Sporting llega por delante

El Sporting ganó en Andorra, pero parafraseando a Irarragorri "perdió venciendo". Y es que el partido del sábado sólo sirvió para aumentar las dudas sobre el juego del equipo: muy espeso en el centro del campo, sin dar tres pases seguidos, metidos atrás ante un rival con muchas carencias y sufriendo para mantener el resultado hasta el último minuto, cuando llegó el tercero sin portero bajo palos. Mal Sporting en los días previos al derbi, aunque el Oviedo llega con iguales o perores sensaciones y dos puntos menos en su casillero.

El Sporting se entrenará todos los días de la semana a las 10:45 en Mareo, y están descartados para la cita del domingo Ferrari, Guillamón, Gaspar y Bruno Rubio, siendo duda Konrad que no pudo viajar a Andorra.

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