Asturias ofrece sus recursos para atender el siniestro ferroviario de Toledo

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha manifestado su pesar por el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. Tras una reunión extraordinaria, el ejecutivo de Adrián Barbón ha emitido una declaración de pésame y solidaridad con las víctimas, deseo de recuperación para los heridos y apoyo a los servicios de emergencias. En este sentido, el Gobierno asturiano ofrece sus medios tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Castilla-La Mancha. El portavoz Guillermo Peláez ha señalado que la consejera de Salud Concepción Saavedra se ha puesto en contacto con su homólogo castellanomanchego para ofrecer recursos sanitarios. Además, el titular de Gestión de Emergencias ha hecho lo mismo. Peláez, responsable del área de Justicia, también ha hablado con el Secretario de Estado de Justicia para poner medios forenses a disposición de las autoridades judiciales al frente de este accidente. "El Gobierno de Asturias se ha puesto a plena disposición de las dos administraciones directamente afectadas -el Ejecutivo de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Transportes- para transmitirles su apoyo y su voluntad de colaboración con todos los medios a su alcance", ha concluido Peláez.

Le preguntábamos por la posible desconfianza de los usuarios en la alta velocidad en una región que ha estrenado hace relativamente poco tiempo la conexión mediante los túneles de Pajares. El consejero señala que no se saben todavía las causas del accidente por lo que se debe mantener la confianza en este servicio: "es evidente que dos tragedias de este calibre en diez meses tienen un impacto en la opinión pública", pero ha añadido que "sin saber todavía las causas exactas del accidente es muy pronto para hacer valoraciones". "Sin saber las causas tenemos que confiar en nuestra red de alta velocidad", ha dicho.

Por otro lado, la Junta General del Principado suspendió la sesión plenaria con una declaración institucional y un minuto de silencio: "consternación ante el siniestro y ha trasladado su más profundo dolor y sentimiento de pesar a las familias y allegados de las personas fallecidas. Asimismo, ha expresado su apoyo y su deseo de una pronta recuperación a los heridos, al tiempo que reconocemos la labor desempeñada por los servicios de emergencia que atienden a las víctimas en el lugar del suceso".