Zaragoza recupera el Museo Goya tras casi dos años de obras de ampliación

Después de un año y ocho meses de cierre, mañana viernes reabrirá en Zaragoza el nuevo Museo Goya de Fundación Ibercaja. El nuevo espacio cuenta ahora con 4.661 metros cuadrados, unos 1.000 más que antes de esta ampliación desarrollada por Sebastián Arquitectos.

El edificio cuenta ahora con un nuevo acceso principal en la calle Santiago en la que destaca una fachada en piedra con los grabados del pintor de Fuendetodos y una gran pantalla vertical. Al estar orientada hacia la plaza del Pilar, el museo ganará en visibilidad y se facilitará el acceso. El nuevo edificio cuenta también con un mirador panorámico con vistas a la basílica.

Estos cambios arquitectónicos han favorecido la reorganización de espacios para reformular el discurso museístico. Obras, grabados o dibujos de Goya forman parte de la colección además de las de otros artistas influidos por el maestro de Fuendetodos u otros que le dedicaron obras.

Tecnología al servicio de la obra original

El nuevo museo contará con experiencias inmersivas, realidad virtual y recursos interactivos para redescubrir la obra de Goya desde nuevas perspectivas sin renunciar al protagonismo de la obra original. “La tecnología nos acompañará para entrar en un grabado, para reconocer los frescos desde una perspectiva hasta ahora imposible”, ha explicado el presidente de la Fundación, Amado Franco.

“Solo Goya. El arte de ver”

Para celebrar la reapertura, se inaugura una nueva exposición temporal con unas 40 obras de Goya, como el “Autorretrato en el taller”, “la Duquesa de Alba” o “La Tirana”, cedidas por coleccionistas privados o por museos como el Prado. Exposición comisariada por Luis Fernández-Galiano que estará abierta hasta el 10 de enero.