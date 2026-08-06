Fin al desajolo

Los vecinos del bloque 2 de Santa Clara en Huesca regresan por fin a sus casas

Con la vuelta de estos 70 vecinos se pone fin al desalojo del pasado de 27 noviembre y la plaza Santa Clara recupera la normalidad. Se suman así a los vecinos de los números 3 y 4 que ya pudieron regresar a sus viviendas en las últimas semanas.

Redacción

Huesca |

Los vecinos del bloque 2 de Santa Clara en Huesca regresan por fin a sus casas
Los vecinos del bloque 2 de Santa Clara en Huesca regresan por fin a sus casas | Ayuntamiento de Huesca

Después de 8 meses, la plaza Santa Clara de Huesca vuelve a la normalidad con el regreso de los vecinos del número 2 a sus casas. Se pone así fin al desalojo de las 200 personas que tuvieron que dejar sus viviendas el pasado 27 de noviembre al detectarse el deterioro de los pilares por carbonatación.

El Ayuntamiento de Huesca autorizaba ayer el regreso de los ocupantes al número 2, el último edificio que quedaba pendiente de ocupar. La mejor noticia para los 70 vecinos de este bloque a las puertas de las fiestas de San Lorenzo. También había seis negocios en la planta calle. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha agradecido el trabajo y la celeridad de las empresas estos meses. La apertura de la plaza es también una buena noticia para la ciudad ya que se trata de una zona de paso para muchos ciudadanos en fiestas.

A primera hora se ha retirado el vallado para que los vecinos pudieran acceder a sus casas. El trabajo se centrará en limpiar y desinfectar toda la zona que ha estado cerrada tanto tiempo. Los del bloque 2 se suman así a los vecinos de los números 3 y 4 que ya pudieron regresar a sus casas en las últimas semanas.

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