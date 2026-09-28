La variante de Binéfar abre al tráfico y descongestiona el casco urbano de vehículos pesados

Este lunes se ha puesto en servicio la variante este de Binéfar. Esta nueva infraestructura, de 4,4 kilómetros de longitud, conecta la N-240 con las carreteras autonómicas A-140 y A-133 y va a contribuir a liberar el casco urbano del tráfico pesado que actualmente lo atraviesa.

La variante, incluida en el Itinerario 7 Cinca-Litera del Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, ha contado con una inversión de más de 8,6 millones de euros. Las obras comenzaron en febrero de 2025 y han finalizado en septiembre de 2026. El nuevo vial cuenta con dos carriles de 3,50 metros, uno para cada sentido, arcenes de 1,50 metros y bermas exteriores de 0,30 metros. El firme está compuesto por una capa de 30 centímetros de suelo cemento y 12 centímetros de mezcla bituminosa en caliente.

La carretera tiene una velocidad de proyecto de 90 km/h y dispone, además, de 1.020 metros cuadrados de pantallas acústicas. La infraestructura establece la conexión entre el tramo de la N-240 de titularidad municipal, transferido por el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Binéfar en 2007, y las carreteras autonómicas A-140 y A-133, mediante glorietas. De este modo, permite desviar buena parte del tráfico, especialmente el pesado, del interior de la localidad y mejorar las condiciones de circulación y seguridad.

Para el consejero de Fomento Octavio López, la apertura de esta variante “supone un importante avance en materia de seguridad vial, porque aleja de las calles del municipio el tráfico de paso y mejora, por tanto, la convivencia entre vehículos y peatones”. En este sentido, ha recordado que “las travesías son, por su naturaleza, los puntos más conflictivos de las redes viarias, por lo que las variantes, como esta que hoy inauguramos en Binéfar, permiten mejorar la seguridad, reducir el riesgo de siniestralidad y, al mismo tiempo, disminuir el ruido y la contaminación en los cascos urbanos”.

Este es precisamente uno de los objetivos del Plan Extraordinario de Carreteras, que contempla seis variantes (Binéfar, Monzón, Sariñena, Sástago, Mora de Rubielos y Valderrobres) destinadas a sacar el tráfico de los núcleos urbanos y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En el caso de Binéfar, la nueva infraestructura permitirá además reducir las intensidades de tráfico en los viales interiores, con menores tiempos de recorrido, menos interferencias entre movimientos y una reducción de las afecciones provocadas por los vehículos pesados.

La nueva variante, con sus conexiones con la N-240, A-140 y A-133, permitirá configurar un itinerario de mayores prestaciones entre las comarcas de La Litera y La Ribagorza, reforzando la seguridad, la fluidez y la capacidad de las comunicaciones y favoreciendo tanto la movilidad de personas como el transporte de mercancías y la vertebración territorial. El consejero Octavio López ha reiterado la apuesta del Gobierno de Aragón por la mejora de la movilidad y las infraestructuras. “Llegamos al Gobierno en agosto de 2023 con las peores carreteras autonómicas de España y actuaciones como la que hoy presentamos y la ejecución del conjunto de los itinerarios del Plan Extraordinario van a permitirnos desprendernos por fin de esa etiqueta para situar a Aragón en el puesto que se merece, en los primeros puestos del ranking”, ha concluido.