San Lorenzo 2026

Valeria Corrales lanzará este domingo el cohete que marcará el inicio de las fiestas de Huesca

A partir de ahí se sucederán siete días de fiesta con más de 300 actos en la calle y gratuitos, pensados para todos los públicos.

Redacción

Huesca |

Valeria Corrales lanzará este domingo el cohete que marcará el inicio de las fiestas de Huesca
Valeria Corrales lanzará este domingo el cohete que marcará el inicio de las fiestas de Huesca | Huesca La Magia

Quedan dos días para el inicio de las fiestas de San Lorenzo y la capital oscense se prepara para un multitudinario chupinazo. Se espera duplicar la población a lo largo de la semana de fiestas e incluso superar esas cifras este domingo día 9, día del cohete anunciador que este año lanzará la joven Valeria Corrales. La jornada comenzará a las 9 de la mañana con la colocación de la pañoleta al Santo que este año protagonizará la peña La Parrilla a través de Carlos Jalle, peñista desde hace 56 años.

A mediodía será cuando se lance el cohete y a partir de ahí, comiencen siete días de fiesta en Huesca con un programa de más de 300 actos para todos los públicos, gratuitos y en la calle. Días en los que también los hosteleros tendrán mucho trabajo. Los hoteles están al completo ya desde este fin de semana y comer o cenar sin reserva está complicado. La actividad no cesará en la plaza de toros donde este viernes se celebra la novillada, mañana sábado el concurso de recortadores y el domingo 9, la becerrada a beneficio de las Peñas Recreativas.

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