Valeria Corrales lanzará este domingo el cohete que marcará el inicio de las fiestas de Huesca

Quedan dos días para el inicio de las fiestas de San Lorenzo y la capital oscense se prepara para un multitudinario chupinazo. Se espera duplicar la población a lo largo de la semana de fiestas e incluso superar esas cifras este domingo día 9, día del cohete anunciador que este año lanzará la joven Valeria Corrales. La jornada comenzará a las 9 de la mañana con la colocación de la pañoleta al Santo que este año protagonizará la peña La Parrilla a través de Carlos Jalle, peñista desde hace 56 años.

A mediodía será cuando se lance el cohete y a partir de ahí, comiencen siete días de fiesta en Huesca con un programa de más de 300 actos para todos los públicos, gratuitos y en la calle. Días en los que también los hosteleros tendrán mucho trabajo. Los hoteles están al completo ya desde este fin de semana y comer o cenar sin reserva está complicado. La actividad no cesará en la plaza de toros donde este viernes se celebra la novillada, mañana sábado el concurso de recortadores y el domingo 9, la becerrada a beneficio de las Peñas Recreativas.