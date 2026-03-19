Tres corales actúan en el XII Ciclo de Música Sacra de la Cofradía del Santo Cristo del Perdón

La Iglesia de Santo Domingo y San Martín acogerá los días 28, 30 y 31 de marzo el XII Ciclo de Música Sacra que organiza la Cofradía del Cristo del Perdón que busca poner en valor una parte importante del patrimonio inmaterial oscense. Esta cita ya consolidada dentro de la programación cultural vinculada a la Semana Santa oscense contará con las actuaciones de la Coral Oscense, y los Coros, Ars Musicae y Ars Nova.

El secretario de la cofradía, Carlos Mored, ha recordado que con la renovación de la junta directiva en 2005 se ha trabajado en recuperar las tradiciones y pilares de la cofradía, que desde su fundación contó con una sensibilidad especial por la música sacra, teniendo en cuenta que su fundador José María Lacasa fue director del Orfeón Oscense y muchos de sus cofrades eran miembros del orfeón. Así, en 2013 se inició este ciclo que llega este año a su duodécima edición .

La principal novedad de esta edición es la colaboración económica del Ayuntamiento de Huesca, a través del Área de Cultura, que asume este año el coste de las tres corales encargadas de desarrollar el ciclo: la Coral Oscense, el Coro Ars Musicae y el Coro Ars Nova, de Alerre. Se trata de una medida que responde a la petición que la propia cofradía trasladó al Consistorio en una de las sesiones del programa “Tu concejal te escucha”, reforzando así el compromiso municipal con las iniciativas culturales que nacen del tejido asociativo de la ciudad.

La concejal Sonia Latre ha destacado que esta colaboración “supone un paso más en el apoyo del Ayuntamiento a la Semana Santa oscense y, al mismo tiempo, al importante trabajo que desarrollan nuestras agrupaciones musicales y corales”. La concejal ha subrayado también que este ciclo “contribuye a preservar, difundir y acercar a la ciudadanía una manifestación artística de gran valor patrimonial, cultural y espiritual”.

Por su parte, desde la Cofradía del Santo Cristo del Perdón se ha puesto en valor la continuidad de una propuesta que alcanza ya su duodécima edición y que aúna música sacra y celebración litúrgica en torno al triduo dedicado al Cristo del Perdón. El objetivo principal de esta iniciativa es seguir reivindicando la riqueza de este repertorio musical y realzar, a través de él, el sentido y la solemnidad de estos días.

El ciclo arrancará el 28 de marzo, Sábado de Dolor, a las 18:00 horas, con un concierto sacro de la Coral Oscense, dirigida por Elisa Betrán. La formación ofrecerá un repertorio de obras breves que recorrerá distintas etapas, desde el Renacimiento hasta la actualidad, con presencia de compositores españoles contemporáneos. El concierto concluirá con la interpretación del “Miserere”, compuesto por el maestro José María Llorens en honor al Cristo del Perdón. La programación continuará el 29 de marzo, Domingo de Ramos, a las 20:00 horas, con la celebración de la Eucaristía con homilía, oficiada por el Rvdo. D. Lorenzo Naya Sarasa.

El 30 de marzo, Lunes Santo, a las 20:00 horas, tendrá lugar una nueva celebración de la Eucaristía con el acompañamiento musical del Coro Ars Musicae. A las 20:40 horas, esta formación ofrecerá su concierto sacro, dirigido por Carlos Gascón. Desde el coro han querido destacar la importancia de conservar y difundir un patrimonio musical y cultural como el de la música sacra, con piezas que, en muchas ocasiones, no se interpretan habitualmente. Su propuesta para esta edición será un recorrido musical desde el siglo XVI hasta el siglo XX, con obras de grandes compositores de la historia.

El ciclo concluirá el 31 de marzo, Martes Santo, a las 20:00 horas, con la celebración de la Eucaristía, con el acompañamiento del Coro Ars Nova, de Alerre, dirigido por Conrado Betrán, que interpretará una misa gregoriana. Al finalizar la celebración se procederá a la imposición de medallas a los nuevos cofrades, como gesto de bienvenida a la hermandad, y se bendecirán medallas, túnicas y nuevos enseres. Además de su participación en este ciclo, el Coro Ars Nova, como ya viene siendo habitual, será también el encargado de aportar la solemnidad musical al encuentro entre el Santo Cristo del Perdón y la Dolorosa durante la procesión del Jueves Santo.