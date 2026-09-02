Consejo Gobierno

El traslado de Piensos Costa de Quicena a Plhus, declarado de interés autonómico

La inversión prevista por la empresa supera los 38 millones de euros e incluye la construcción de una nueva planta industrial, un apartadero ferroviario y una instalación fotovoltaica. El proyecto permitirá duplicar el empleo directo de la actual fábrica hasta alcanzar 28 puestos de trabajo. Además, permitirá liberar suelo en Quicena para construir vivienda.

Redacción

Huesca |

El traslado de Piensos Costa de Quicena a Plhus, declarado de interés autonómico
El traslado de Piensos Costa de Quicena a Plhus, declarado de interés autonómico | Google Maps

El Consejo de Gobierno ha aprobado declarar como Inversión de Interés Autonómico y de Interés General de Aragón el proyecto “Quicena-Huesca. Piensos Costa”, promovido por Piensos Costa., una actuación estratégica que contempla el traslado de la actual fábrica de piensos de Quicena a la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), reforzando la capacidad productiva de una de las principales compañías agroalimentarias de Aragón.

La inversión prevista por la empresa supera los 38 millones de euros e incluye la construcción de una nueva planta industrial, un apartadero ferroviario y una instalación fotovoltaica. El proyecto permitirá duplicar el empleo directo de la actual fábrica hasta alcanzar 28 puestos de trabajo y generar un importante impacto en la actividad logística e industrial de la comarca.

Pero además, el traslado de la fábrica liberará suelo en Quicena y en la ciudad de Huesca que podrá destinarse a la construcción de viviendas con algún régimen de protección pública, dentro de los objetivos del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 y de las políticas autonómicas de acceso a la vivienda.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid