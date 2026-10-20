Teruel recibirá 51,5 millones para electrificar la línea ferroviaria

El Gobierno ha autorizado una inversión de 51,53 millones de euros para licitar las obras de electrificación del tramo entre Teruel y Sagunto. La actuación permitirá completar la electrificación de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, dentro de un plan de modernización que supera los 630 millones de euros.

El contrato contempla la instalación de la línea aérea de contacto en los casi 130 kilómetros del tramo Teruel-Sagunto, con el montaje de postes, cables y otros equipos asociados. La alimentación eléctrica se realizará desde las subestaciones previstas en La Puebla de Valverde y Segorbe. Adif continúa además con la adaptación de 22 pasos superiores y nueve túneles, así como con la renovación de los sistemas de control, mando y señalización en las 15 estaciones de este recorrido.

En el tramo entre Teruel y Zaragoza, de más de 180 kilómetros, también avanzan los trabajos de electrificación y adaptación de las infraestructuras. Entre las actuaciones previstas figuran la construcción de las subestaciones de Cariñena y Villafranca, un nuevo apartadero en Cella para trenes de 740 metros y la supresión de un paso a nivel en el término municipal de Teruel.

El plan director busca mejorar la capacidad, la fiabilidad y la velocidad de circulación de la línea, además de reforzar el transporte de mercancías mediante apartaderos para trenes de hasta 750 metros. La electrificación permitirá reducir las emisiones de dióxido de carbono en unas 5.000 toneladas anuales y evitar el consumo de 2,1 millones de litros de diésel.