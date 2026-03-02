Teltronic: redes de comunicación críticas aragonesas en el Mobile World Congress

LEER MÁS La Inteligencia Artificial gana puntos a la hora de planificar viajes

Barcelona Mobile World Congress se ha convertido en lugar también de anuncios como el que ha realizado Amazon y por el que van a aumentar en 18.000 millones de euros su inversión para reforzar su infraestructura de centros de datos e IA en Aragón. Y lugar de encuentro para empresas aragonesas como Teltronic. Su responsable de comunicación, Miguel Simón, explica que, desde hace cuatro años, esta empresa aragonesa acude a la Mobile par hablar de las redes de comunicaciones críticas. “Son esas redes privadas que dan servicio a esos usuarios en los que las comunicaciones no pueden fallar en ningún momento y nuestro objetivo es darles el valor que tienen”.

Valor que se ha puesto de manifiesto en episodios como la DANA en Valencia o el apagón que vivió España, momentos en los que si fallan todas las comunicaciones hubiera sido más crítico de los que fue. En un foro como Mobile World Congress se habla de futuro y de tendencia y Simón explica cómo algo tan común para la ciudadanía como es el 4G y el 5G, está llegando ahora a las comunicaciones críticas. “Nuestro sector ha evolucionado mucho, ya no es sólo que un policía tenga comunicación con una ambulancia, por ejemplo, ahora se utilizan grandes canales de trasmisión de datos”, añade el responsable de comunicación de Teltronic.

Las posibilidades se multiplican también gracias a la aplicación de la Inteligencia Artificial que permite que, por ejemplo, “haya un dron volando y trasmita por vídeo, en tiempo real, a un centro de control donde se puede integrar con IA para que esté contando el número de personas o que vea detecte los disturbios de manera automática”, afirma Simón, quien añade “se están multiplicando las posibilidades y las funcionalidades que tienen esos usuarios de emisión crítica para hacer su trabajo más eficiente y más seguro”.