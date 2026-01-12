La Inteligencia Artificial gana puntos a la hora de planificar viajes

LEER MÁS El Reglamento sobre los Derechos de los Pasajeros Aéreos, un retroceso para los viajeros

La Inteligencia Artificial ha venido para quedarse, también en el sector del turismo. Una herramienta que cada vez utilizan más viajeros para planificar y contextualizar sus viajes y destinos. Según un estudio de Oliver Wyman difundido por Weroad, el 41% de los viajeros utilizan la IA para este fin. Pero desde la compañía, aseguran que la IA ha de entenderse como una herramienta.

Para utilizar la Inteligencia Artificial de forma correcta la hora de planificar un viaje, Abel Hernández, customer operations manager de WeRoad en España, explica que hay que diferenciar entre ser cliente o ser agente de viajes. Los primeros la están utilizando para “informarse para la planificación de viajes sencillos, escapadas de fin de semana a una capital europea. Lo que antes se hacía con blogs y Google, ahora se hace con la IA”.

Y si se es agente de viaje, la Inteligencia Artificial está resultando ser útil “a la hora de realizar labores más tediosas y repetitivas como la emisión de documentación o plasmar por escrito textos relacionados con el viaje que se está preparando para ofrecérselo a los clientes”, asegura Hernández, quien añade que “lo importante es entender que la IA es una herramienta y que no va a poder sustituir a nadie porque, como todas las tecnologías, tiene muchos puntos positivos, pero también otros negativos”.

Uno de esos aspectos que destaca el customer operations manager de WeRoad es que la IA se alimenta de información que hay en la red, pero no se sabe con certeza de qué fuentes se alimenta, ni su origen ni son válidas. “Un profesional del sector de viajes tiene muchos años de experiencia y puede aportar información más relevante, además de ofrecer trucos, consejos y recomendaciones que una Inteligencia Artificial no va a poder ofrecer, al menos de momento”, asegura Abel Hernández.