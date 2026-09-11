Susín garantiza la seguridad legal de los docentes

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En una intervención ante las Cortes, la diputada de Chunta, Isabel Lasobras, asegura que esa norma sigue sin dar seguridad jurídica a los docentes. La consejera de Educación, Carmen Susín, asegura que la norma garantiza la asistencia jurídica y la cobertura de responsabilidad patrimonial para los profesores, pero no pueden asumir una exención penal porque no es competencia autonómica.

Por otro lado, Susín, ha afirmado este viernes, en una interpelación con el diputado del PSOE Jorge Pastor, en la sesión plenaria de las Cortes, que "la Educación no es un juguete en manos de la izquierda", ha recalcado que este área "es de todos" y ha emplazado a afrontar esta materia "de una forma seria" con "un compromiso sin fisuras".

Acoso escolar

El 14,1% de los alumnos afirman que él o uno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar y/o ciberbullying y uno de cada cuatro casos se prolonga más de un año, según un informe de la Fundación ANAR. Casi el 79% son por el aspecto físico, seguido de motivos de raza o religión.

Además, preocupa la escalada de ciberbullying por Inteligencia Artificial, que ya supone el 23% de los casos. Los alumnos crean vídeos o imágenes falsas para burlarse, incluso suplantando la identidad. El director técnico de la fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, advierte de los peligros del mal uso de la Inteligencia Artificial y pide más regulación para evitar este tipo de acoso.