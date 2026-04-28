Los sindicatos educativos de Huesca animan a participar en la huelga del 19 y 20 de mayo

La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Huesca anima a participar en la huelga educativa del 19 y 20 de mayo ante la inacción de la dirección provincial de Educación en temas que afectan al correcto funcionamiento de los centros de la provincia.

Para empezar critican el deficiente estado de las instalaciones puesto que hay centros como el IES Domingo Miral el Pirámide o el CEIP de Chimillas que no cumplen la normativa. La falta de ventilación, filtraciones en los techos, así como cristales o cascotes que caen al patio de recreo son algunos de los problemas mencionados.

Del mismo modo denuncian que la falta de personal administrativo en el servicio provincial de Educación en Huesca así como de personal administrativo y de auxiliares de educación en los centros genera retrasos en los trámites en diferentes conceptos. Otro asunto que sigue sin resolverse y que el año que viene seguirá igual es el transporte escolar al IES Pirámide con los problemas que ocasiona tanto a alumnado como a las familias.

Otra de las demandas pasa por la construcción de un nuevo IES en Monzón y además, desde la Junta subrayan la necesidad de contar con otro nuevo centro público de Educación Secundaria en la ciudad de Huesca, en respuesta a la saturación que viven los cuatro centros que existen actualmente. Desde la Junta se insta asimismo a la Dirección Provincial a la rectificación de la medida que obligó hace unas semanas a la retirada de una bandera de la Escuela Pública del IES Sierra de Guara, al tiempo que se denuncia la situación insostenible en el claustro del IES Ramón y Cajal de Huesca, ya que la administración educativa sigue poniendo en tela de juicio la gestión y profesionalidad de los docentes de este centro, modificando las programaciones y criterios de evalulación.

Piden también una gestión más ágil y flexible desde la Dirección Provincial en el tema de la matriculación de alumnado fuera de plazo. El problema se da en zonas muy tensionadas de la provincia. Es el caso de la localidad de Fraga donde a estas alturas de curso ha habido 61 solicitudes de incorporación fuera de plazo solo en secundaria, quedando todavía por llegar el grueso de trabajadores necesarios para trabajos agrícolas que se inicia en este momento. También recuerdan que existe alumnado de español en secundaria para el que no hay recursos lo que provoca que se les avoque a la exclusión del sistema.

La Junta de Personal se suma también a la reivindicación de las familias afectadas del CEIP Pyrineos-Pyrénees que “denuncian una reducción de aulas no comunicada previamente, frente a la versión del Gobierno de Aragón, que sostiene que la oferta se ajusta a la previsión de alumnado y que se actuará si aumenta la demanda”.

Por último siguen criticando el aumento de la presión laboral y una mayor carga burocrática, la falta de auxiliares de educación especial al tiempo que reclaman la mejora de las condiciones en los procesos selectivos, la ampliación de cupos y muestran su rechazo rotundo a la concertación del bachillerato. En este sentido, los sindicatos de educación de toda la Comunidad Autónoma convocan una huelga educativa para los días 19 y 20 de mayo así como diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en la provincia de Huesca (asambleas y concentraciones en los centros educativos y una Asamblea informativa en el CP el día 13 de Mayo).