Los sindicatos se concentrarán los martes hasta obtener respuesta al conflicto de la inspección educativa

Los sindicatos de enseñanza de Huesca se concentrarán todos los martes ante la dirección provincial de Educación hasta obtener una respuesta al conflicto abierto con la inspección educativa.

Dos semanas después de la masiva manifestación en la capital oscense y de la huelga provincial cuyo seguimiento fue cercano al 60% según las organizaciones sindicales pero que la administración cifró en 24%, los sindicatos educativos lamentan que el Gobierno de Aragón n ni les ha dado respuesta, ni ha planteado ningún encuentro para abordar la situación. Por este motivo, han decido retomar las movilizaciones concentrándose cada martes ante las puertas del servicio provincial. Teresa Hernández, portavoz de los sindicatos.

Esta misma mañana han vuelto a concentrarse solicitando de nuevo una reunión con el departamento. Reclaman el cese inmediato de la jefatura de la Inspección Educativa de Huesca, la eliminación de los mínimos imprescindibles, la unificación de los criterios de inspección entre las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel y la revisión externa e independiente de los expedientes disciplinarios y sanciones impuestas al profesorado.