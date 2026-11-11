Los sindicatos cifran el seguimiento en un 70% en Aragón

Representantes de los sindicatos mayoritarios se han concentrado frente a la sede de CEOE en Zaragoza para exigir a la patronal, subidas salariales en el marco de la negociación colectiva. Los responsables de UGT, José Juan Arceiz, y el de Comisiones, Manuel Pina, creen que la huelga está siendo todo un éxito. Además, destacan la ausencia de incidencias.

El Sindicato de Inquilinas también secunda la huelga y ha organizado piquetes informativos en los accesos a los principales centros de trabajo. Aseguran que están satisfechas con el impacto de la huelga, que se ha notado principalmente en las grandes empresas. Movilizaciones que secunda también la organización OSTA. Su presidente, David Lázaro, reconoce que el mayor seguimiento de la huelga se ha registrado en la industria, donde los sindicatos tienen más presencia, pero admite que la incidencia no ha sido masiva.

En el mayor centro de trabajo de Aragón, en la fábrica de Stellantis, en el turno de noche el seguimiento ha sido del 40%, con sólo una línea de producción funcionando, aunque ha aumentado de forma significativa en el turno de mañana. Prevén que muchos trabajadores no acudan por la tarde para participar en la manifestación de CCOO y UGT.

La delegada de UGT en la factoría, Sara Martín, reconoce que la planta no está funcionando al ritmo habitual y valora que muchos compañeros han secundado la huelga para luchar por sus derechos. No ha habido incidencias reseñables. Otra de las grandes empresas de Aragón es la compañía papelera SAICA. Los sindicatos aseguran que la incidencia es muy alta en la planta ubicada en el Picarral y que han parado la producción de la factoría de SAICA en el Burgo de Ebro.

En la planta de BSH en Montañana, donde trabajan cerca de 1.400 personas, el seguimiento de la huelga ha oscilado entre el 40 y el 60% en los turnos de noche y mañana. La producción en las diferentes gamas de productos se ha visto reducida por la convocatoria. El presidente del comité, Javier Rustarazo, valora la normalidad con la que está transcurriendo la jornada. Los piquetes respetan a los trabajadores que no quieren secundar la protesta.

Esta jornada de huelga general coincide con el tercer día de paros en el sector de las industrias cárnicas, donde reclaman mejoras salariales y laborales. El seguimiento roza el 100% en las empresas del sector de la provincia de Teruel. El responsable de esta área en CCOO, Jaime Alloza, explica que empresas oscenses como Fribin y Litera Meat trabajan con normalidad, pero han conseguido parar grandes compañías de Zaragoza.