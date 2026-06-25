Siguen aumentando las quejas que recibe el Justiciazgo

LEER MÁS Sanidad encabeza las quejas al Justicia de Aragón

Una tendencia ascendente que continúa este año, ya que en junio el crecimiento ha sido del 40%. Se trata de quejas remitidas tanto a la administración autonómica como al Estado y destacan los temas de vivienda, sanidad y educación. Sobre vivienda, la Justicia remarca que es uno de los problemas más graves que tiene Aragón, ya que afecta al 33% de la población. Los ciudadanos protestan por las demoras en las ayudas al alquiler, la dificultad del acceso a la vivienda protegida o la escasa protección jurídica. Entre las soluciones, la Justicia propone impulsar y blindar el parque público.

Concertación Bachillerato

También en las Cortes, el portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, ha exigido responsabilidades políticas al Gobierno aragonés, después de que un auto de la Justicia haya paralizado cautelarmente la intención del Departamento de Educación de concertar plazas en primero de Bachillerato, a partir de septiembre. Pueyo había solicitado la comparecencia del presidente, Jorge Azcón, para analizar esta decisión judicial que argumenta que un Ejecutivo en funciones no puede tomar esa decisión. El portavoz de Chunta cree que la Justicia ha parado los pies a una medida ilegal e ideológica. Por eso, pide responsabilidades.

Azcón insiste en que tomaron esa decisión cuando el Gobierno estaba en funciones para que la concertación de plazas fuera efectiva, a partir de septiembre. Tras el auto judicial, la aplazan al curso 2027- 2028. Además, el presidente de la Comunidad cree que Chunta tiene un doble rasero a la hora de pedir responsabilidades políticas.