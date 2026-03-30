Sigue la alerta por fuerte viento en buena parte de Aragón

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Ese aviso es amarillo en otras zonas de Aragón como Gúdar y Maestrazgo, centro y sur de la provincia de Huesca, Cinco Villas, Ribera del Ebro, Bajo Aragón y la Ibérica. Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Zaragoza activará durante toda la tarde el Plan Municipal de Emergencias por viento. Una de esas medidas es el cierre de los parques de la ciudad. Los ciudadanos asumen con resignación la presencia del cierzo.

Durante estas franjas horarias se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil. Asimismo, se recomienda extremar la precaución no solo durante estas horas sino a lo largo de todo el día, evitando transitar por zonas con gran arbolado.

Entre otros consejos se recomienda revisar los balcones para retirar posibles objetos que puedan caer a la calle y hacer daño a alguien, así como asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos. Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.

Según la Aemet, para el martes día 31, se espera que el aviso amarillo por viento se reduzca a la Ribera del Ebro zaragozana y el Bajo Aragón turolense, y se mantenga el aviso naranja en el Pirineo oscense.