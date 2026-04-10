"Sentira en tu cole" demuestra la inclusión real en las aulas después de siete meses en colegios de Huesca

Excelentes resultados está dejando hasta la fecha “Sentira en tu cole”, el programa impulsado por Valentia que está llevando el apoyo especializado directamente a donde transcurre la vida de los alumnos y alumnas: su clase, su recreo o su comedor. Se trata de una experiencia pionera en Aragón en la que un equipo formado por una terapeuta ocupacional, especializada en integración sensorial, y un psicólogo con orientación educativa especializado en apoyo conductual positivo, están entrando en los colegios y trabajando codo con codo con docentes y familias.

Desde septiembre, trabajan en tres centros concertados de la capital oscense y una escuela rural pública. En total, son quince niños y niñas quienes están teniendo una experiencia escolar diferente. Los cambios que el programa está generando son visibles y tienen nombre propio, por ejemplo, el de un alumno que durante meses jugó en solitario con una pelota cada día, sin excepción, y lleva el último mes jugando al fútbol con sus compañeros de curso, el de otro niño que acumulaba partes de conducta semana tras semana y no ha recibido ninguno desde el inicio de la intervención o el de aquel que no sacaba los libros ni seguía el ritmo de la clase y que ha logrado recuperar todas las asignaturas que suspendió en el primer trimestre y aprobar todas las del segundo.

Esta primera edición de "Sentira en tu Cole" es posible gracias a su inclusión en los Programas de Infancia de la Fundación ONCE pero la ambición va mucho más lejos por eso, el equipo de Valentia trabaja para que pueda llegar a más niños y niñas el curso que viene y pueda llegar a integrarse como un recurso propio en los colegios que lo soliciten.