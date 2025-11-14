Arte e inclusión se conjugan en la nueva edición del Vino Amigo de Valentia en Huesca

LEER MÁS Valentia construye en Monzón un centro que reunirá vivienda, formación e investigación aplicada a la inclusión

Brotalia ha acogido hoy la presentación oficial de la nueva edición del Vino Amigo, una iniciativa que une arte, inclusión y vino. El evento, impulsado por la Fundación Valentia y Bodega ENATE, se ha convertido ya en una cita esperada que celebra la amistad en todas sus formas: porque se hace entre amigos, para brindar con amigos y, sobre todo, porque sabe a amistad de la buena, de la que conecta a personas que se quieren y que quieren compartir.

En esta edición, la etiqueta del Vino Amigo 2025, ya disponible en todos los centros de Valentia de la provincia de Huesca, está ilustrada con una obra del artista Ismael Giménez, miembro de Grupo ZheBRA de Valentia. Su pintura, llena de ritmo y color, resume a la perfección el espíritu de esta iniciativa: un universo de sensibilidad, emoción y conexión a través del arte. El estilo artístico de Giménez “se caracteriza por el manejo certero del pincel y la creación de piezas que sumergen en un universo lúcido de sensibilidad. Su pintura surge de una extracción emocional libre y se plasma en obras que invitan a viajar al espacio representado. El autor es plenamente consciente de la dinámica del arte y de su trascendencia”. Como novedad, la obra de Ismael Giménez no solo ilustra la etiqueta, sino que también ha inspirado un pañuelo de gasa artístico, una edición limitada que se entrega con la compra de un pack de dos botellas. “Este año el arte no solo se bebe, también se lleva puesto”, ha recordado el presentador entre risas y aplausos.

Una colaboración que cumple ya quince años. Lorenzo Torrente, presidente de Valentia ha querido brindar por todos los proyectos de innovación que la entidad está poniendo en marcha: “Este proyecto recoge a la perfección toda la esencia que estamos construyendo desde la Fundación Valentia, más cerca y más presente en la sociedad que nunca”. El Vino Amigo refuerza año tras año la colaboración entre Valentia y ENATE, impulsando el talento de los artistas del Grupo ZheBRA y visibilizando el valor del arte como forma de expresión, comunicación y encuentro. La jornada ha concluido con un brindis colectivo.