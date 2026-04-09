Monasterio Nuevo

San Juan de la Peña estrena fachadas rehabilitadas y nuevas experiencias para el visitante

Los trabajos de restauración se han prolongado durante seis meses y en ellos se han invertido cerca de 400.000 euros. Forman parte de un plan impulsado por el Gobierno de Aragón que arrancó en 2023 y que aun prevé más actuaciones.

Redacción

Huesca |

San Juan de la Peña estrena fachadas rehabilitadas y nuevas experiencias para el visitante
San Juan de la Peña estrena fachadas rehabilitadas y nuevas experiencias para el visitante | Gobierno de Aragón

El Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña estrena fachadas rehabilitadas y nuevo proyecto de realidad virtual tras finalizar un programa de actuaciones en el que se han invertido 3’7 millones de euros. Este plan, impulsado por el Gobierno de Aragón, se ha desarrollado entre septiembre de 2023 y 2025 y ha permitido reforzar la conservación, modernización y puesta en valor del conjunto monumental mediante una intervención integral en infraestructuras, servicios y espacios vinculados a la experiencia turística.

En rehabilitar las fachadas se han invertido cerca de 400.000 euros para actuar sobre patologías derivadas del clima de montaña, la humedad y otras causas. Los trabajos han incluido limpieza, consolidación de la piedra, sellado de grietas, reintegración de volúmenes, recuperación de elementos escultóricos y mejora del drenaje, incorporando tratamientos de protección que garantizan su durabilidad a largo plazo, todo ello bajo criterios de mínima intervención y respeto al patrimonio. Una parte significativa de la inversión ha sido financiada con cargo a los fondos del Plan Jacobeo, impulsando actuaciones estratégicas orientadas a la valorización del enclave y su proyección como recurso turístico cultural y natural de primer nivel.

Paralelamente, se han mejorado los servicios al visitante mediante la renovación de la tienda, la incorporación de nuevos espacios expositivos —incluido el ámbito de realidad virtual—, la mejora de la cafetería y la adecuación de zonas comunes. Uno de los ejes clave ha sido la digitalización, con el desarrollo de un plan de transformación digital, la creación de contenidos para una experiencia inmersiva y la mejora de la conectividad mediante red wifi y ampliación de infraestructuras tecnológicas. De forma conjunta, en marzo abrió sus puertas la Hospedería.

El plan de actuación no ha finalizado y contempla una nueva fase pendiente de ejecución, con una inversión adicional de 340.000 euros. Entre las actuaciones previstas destacan la implantación de equipamiento audiovisual para la experiencia inmersiva en la iglesia y la mejora de los acabados e insonorización de la cafetería.

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