Jaca celebra la reapertura de la Hospedería de San Juan de la Peña

La Hospedería del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peñaha reabierto sus puertas, después de siete años cerrada. En este periodo de tiempo, el Gobierno aragonés ha invertido más de tres millones de euros en la rehabilitación de la fachada, consolidar el tejado y acondicionar los dos torreones del Monasterio Nuevo. También han realizado reformas en la zona de alojamiento.

La antigua gestora de la Hospedería de San Juan de la Peña entró en concurso de acreedores en 2018. En pleno proceso de licitación, llegó la pandemia y se paralizó esa tramitación.

Una empresa de inserción se encarga ahora de gestionar las instalaciones. Creará 20 empleos durante el primer año, un 30% los ocuparán personas en riesgos de exclusión o con discapacidad. El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha celebra la anhelada reapertura de esta instalación vinculada al origen de la Corona de Aragón en un acto al que ha acudido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha recordado que la reapertura de la instalación ha contado con una inversión de 1,8 millones de euros del Plan Xacobeo del Ministerio de Turismo.