HOSTELERÍA

"Sabores con Historia" llega a los Multiservicios de Teruel

Los Multiservicios Rurales de Teruel acogen el I Concurso “Sabores con Historia” hasta el 25 de junio

Redacción

Teruel |

"Sabores con Historia" llega a los Multiservicios de Teruel
"Sabores con Historia" llega a los Multiservicios de Teruel | Cámara de Comercio de Teruel

La Cámara de Comercio de Teruel ha puesto en marcha el I Concurso “Sabores con Historia”, una iniciativa gastronómica que se desarrolla hasta el 25 de junio en distintos Multiservicios Rurales de la provincia de Teruel.

El concurso nace tras la formación práctica de cocina tradicional organizada recientemente junto a la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, en la que participaron gestores y responsables de establecimientos rurales de la Red MSR de la provincia.

A través de esta acción, los participantes elaborarán y ofrecerán en sus establecimientos platos tradicionales trabajados durante la formación, como rabo de ternera estofado, carne al chilindrón, bacalao al pilpil o tortilla de patata.

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