El Rey Felipe VI recibe en audiencia al presidente Azcón

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Durante el encuentro, han compartido su optimismo en torno a las inversiones milmillonarias anunciadas en la Comunidad. "El Rey es un perfecto conocedor de esta realidad y hemos tenido la oportunidad de analizar cuáles son los hechos diferenciales que hacen que Aragón hoy sea una comunidad autónoma que atraiga inversiones en tecnología como no atraen otras regiones en Europa", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante la cita, han abordado "las preocupaciones que tenemos en Aragón, como lo que respecta al sistema de financiación y de cuáles creemos que son los agravios de un sistema de financiación que, por sus características, perjudica a Aragón". "Aragón es una comunidad autónoma despoblada, una comunidad autónoma que tiene miles de kilómetros y en el que prestar los servicios públicos en todos y cada uno de los pueblos tiene un coste superior al que tienen otras comunidades autónomas", ha indicado Azcón.

Asimismo, el presidente ha transmitido a Felipe VI su preocupación en torno a "una condonación de la deuda elaborada como un traje a medida de determinadas comunidades autónomas". En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente Azcón se ha mostrado convencido de que el monarca "va a volver a Aragón dentro de muy poco tiempo, ya que, cada vez que el Rey viene a nuestra comunidad autónoma significa un motivo de alegría para los aragoneses".

Entre otras cuestiones culturales, Su Majestad el Rey y el presidente Azcón han departido sobre la posibilidad de organizar una visita al Monasterio de Santa María de Poblet, que fue panteón real de la Corona de Aragón, en la que "las cuatro comunidades que tienen una relación más directa con lo que fue la corona de Aragón podamos unir lazos, podamos alejar discrepancias para unirnos en lo que ha sido nuestra historia, en torno a nuestro patrimonio y en la defensa de nuestro país".