Renfe impulsa la conexión entre cultura y territorio sumándose al Festival Internacional de Cine de Huesca

LEER MÁS 77 cortos competirán en la 54 edición del Festival de Cine de Huesca

Renfe vuelve a sumar kilómetros a la cultura en Aragón con su colaboración en el Festival Internacional de Cine de Huesca, una cita de referencia internacional que califica para los Premios Oscar de Hollywood y que en su 54ª edición reunirá a figuras destacadas como Laia Costa o Eduard Fernández. La compañía consolida así su implicación con uno de los principales eventos culturales del territorio, reforzando su papel como motor de conexión, desarrollo y proyección. La operadora participa un año más en esta cita, que celebrará su 54ª edición del 5 al 13 de junio, y que situará a la capital altoaragonesa en el mapa internacional del cortometraje, con 77 obras a concurso procedentes de todo el mundo.

Con este respaldo, Renfe afianza su apuesta por vincular la movilidad sostenible con la promoción social y cultural, favoreciendo el acceso de visitantes, profesionales y público a eventos que generan dinamismo y actividad en el entorno local. La compañía refuerza así su compromiso con el desarrollo de los territorios en los que opera, facilitando la conexión entre ciudades y la participación en iniciativas que proyectan su identidad cultural, como el Festival Internacional de Cine de Huesca.

El certamen, uno de los más veteranos del mundo especializados en cortometrajes, volverá a reunir durante nueve días a creadores, industria y público, consolidándose como plataforma de visibilidad y punto de encuentro del sector. Este año destaca la presencia en esta cita de la actriz Laia Costa, que recibirá el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, y del actor Eduard Fernández, premio Luis Buñuel de esta edición. La implicación de Renfe en esta cita se suma a las distintas acciones de la compañía en todo el país orientadas a acercar la cultura a la ciudadanía y a contribuir al desarrollo económico y social.