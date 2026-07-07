El Reino de los Mallos reclama garantías para evitar cortes en la A-132 durante el verano

El sector turístico y los ayuntamientos del Reino de los Mallos reclaman información y garantías sobre las obras de la A-132. Piden asimismo que tanto canales oficiales como plataformas de navegación reflejen la situación real de la carretera, evitando perjuicios innecesarios a visitantes, vecinos y empresas.

Los ayuntamientos de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Biscarrués, Agüero y santa Eulalia de Gallego junto al sector turístico y empresarial del territorio, solicitan al Gobierno de Aragón un compromiso claro para evitar cortes totales de la carretera durante el verano, cuando se concentra el 70% de la facturación de las empresas del territorio.

Critican la falta de información sobre las próximas fases de los trabajos lo que impide una planificación adecuada para empresas turísticas y de otros sectores. Piden una información clara para evitar la incertidumbre de quienes planifican su viaje atravesando Reino de los Mallos, ya que muchos visitantes, al consultar su ruta y encontrar avisos de carretera cortada, optan por modificar su itinerario y elegir otros destinos o vías alternativas.