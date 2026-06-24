OLA DE CALOR

Quinto encadena tres días dando la temperatura máxima en Aragón

La capital de la Ribera Baja del Ebro está siendo la sartén de Aragón durante esta ola de calor y uno de los puntos más sofocantes de España. El domingo se registraron en la localidad 41,4º, el lunes 42,9º y este martes alcanzaban 42,2º. La previsión es que este miércoles el termómetro vuelva a superar los 41º.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

Además de estar siendo el techo térmico de Aragón, Quinto también aparece en el ranking de las localidades más calurosas de España estos días. El domingo dio la quinta máxima del país, el lunes la décima y el martes se quedó a una décima de repetir puesto, un hito que no es agradece, pero que llevan con humor en el municipio.

"En Quinto esto se lleva como un cargo honorífico", bromea el alcalde, Jesús Morales. "Es verdad que Quinto sale mucho en los medios de comunicación porque en junio damos de las temperaturas más altas de España, que a veces pasa en julio y en agosto; pero llevamos unos años que los últimos días de junio son muy, muy calurosos".

La piscina municipal es el refugio más buscado pro los vecinos de Quinto, aunque como señala el alcalde, "al final cada uno busca un poco su sitio. Los bares son lugares donde la gente busca ese rato para estar en compañía, sobre todo los que viven solos; también el local de la tercera edad, aunque en las horas centrales del día ves poca gente andando por la calle".

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