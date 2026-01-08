¿Por qué cada vez hay más perros y gatos con diabetes?

La vida sedentaria, mala alimentación y falta de ejercicio son las causas principales de que estén aumentando las enfermedades endocrinas en las mascotas, sobre todo en perros y gatos. La diabetes está siendo una enfermedad que preocupa cada vez más entre los profesionales de las clínicas veterinarias. A esto se suma que la esperanza de vida de estos animales de compañía ha aumentado en los últimos años, por lo que la edad es también un factor de riesgo.

Desde la clínica Veterinaria Pet&Vet, Sandra Portals Arnáez, explica que no siempre es fácil diagnosticar los casos de diabetes y cuando se realiza, ya ha pasado un tiempo. “Lo ideal sería poder hacer unos controles periódicos para ver que todo va bien”, asegura la veterinaria, quien recomienda hacer analíticas de control. Algunos de los signos que pueden ayudar a detectar si las mascotas tienen diabetes, vienen marcados por las “cuatro P” que explica Portals Arnáez:

Polidipsia : que las mascotas beban más agua de la normal

: que las mascotas beban más agua de la normal Poliuria : orinan mucho más de lo normal

: orinan mucho más de lo normal Polifagia : comen mucho, más de lo habitual

: comen mucho, más de lo habitual Pérdida de peso: a pesar de comer mucho pierden peso, a veces es difícil de asociar si hay una obesidad en el animal, ya que no es tan evidente

Afecta como a los humanos

La veterinaria de Pet&Vet explica que hay dos tipos de diabetes que afectan a las mascotas. La Tipo 1 es la más similar a la de las personas y se da porque el páncreas no fabrica la insulina necesaria y hay que aportarla con pinchazos. La Tipo 2 es más frecuente en gatos y se debe a que las células del cuerpo no son capaz de aportar glucosa a los tejidos. Este tipo es reversible ya que se suele asociar a la obesidad.