Mascotas

¿Por qué cada vez hay más perros y gatos con diabetes?

Aumentan los casos de enfermedades crónicas como diabetes o artritis que se dan en perros y gatos. Y, al igual que sucede en las personas, cada vez se da en animales más jóvenes y suele estar ligado al sobrepeso y a la falta de ejercicio. Enfermedades que se agravan también conforme las mascotas tienen más edad.

Lourdes Funes

Zaragoza |

La vida sedentaria, mala alimentación y falta de ejercicio son las causas principales de que estén aumentando las enfermedades endocrinas en las mascotas, sobre todo en perros y gatos. La diabetes está siendo una enfermedad que preocupa cada vez más entre los profesionales de las clínicas veterinarias. A esto se suma que la esperanza de vida de estos animales de compañía ha aumentado en los últimos años, por lo que la edad es también un factor de riesgo.

Desde la clínica Veterinaria Pet&Vet, Sandra Portals Arnáez, explica que no siempre es fácil diagnosticar los casos de diabetes y cuando se realiza, ya ha pasado un tiempo. “Lo ideal sería poder hacer unos controles periódicos para ver que todo va bien”, asegura la veterinaria, quien recomienda hacer analíticas de control. Algunos de los signos que pueden ayudar a detectar si las mascotas tienen diabetes, vienen marcados por las “cuatro P” que explica Portals Arnáez:

  • Polidipsia: que las mascotas beban más agua de la normal
  • Poliuria: orinan mucho más de lo normal
  • Polifagia: comen mucho, más de lo habitual
  • Pérdida de peso: a pesar de comer mucho pierden peso, a veces es difícil de asociar si hay una obesidad en el animal, ya que no es tan evidente

Afecta como a los humanos

La veterinaria de Pet&Vet explica que hay dos tipos de diabetes que afectan a las mascotas. La Tipo 1 es la más similar a la de las personas y se da porque el páncreas no fabrica la insulina necesaria y hay que aportarla con pinchazos. La Tipo 2 es más frecuente en gatos y se debe a que las células del cuerpo no son capaz de aportar glucosa a los tejidos. Este tipo es reversible ya que se suele asociar a la obesidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer