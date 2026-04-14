Primer "Martes Negro" para pedir la mejora de las carreteras monegrinas

El cruce de las carreteras A-131 y A-129, en Sariñena, ha sido el escenario del primero de los denominados “Martes Negros”, la movilización impulsada para reclamar mejoras urgentes en la red viaria del territorio. Bajo el lema “Por unas carreteras dignas y seguras ya”, representantes políticos, así como del tejido económico y social monegrino, vecinos y vecinas han alzado la voz para denunciar el mal estado de muchos tramos. El lugar elegido no ha sido casualidad ya que es uno de los puntos en peor estado, 800 metros con centenares de agujeros que comprometen la seguridad y el tráfico en la zona además de elevar mucho el tiempo en los desplazamientos.

La movilización ha comenzado a las 10 de la mañana y se ha desarrollado mediante interrupciones intermitentes del tráfico durante aproximadamente 45 minutos. Allí han recordado que la situación de la carretera es mala desde hace mucho tiempo, pero ahora ya es “intransitable”. Instan al Gobierno de Aragón a “buscar soluciones y no culpables” para poder tener unas carreteras dignas que contribuyan al desarrollo del territorio.

La intención es que las movilizaciones continúen hasta que se adopten medidas concretas. Así, el próximo “Martes Negro” tendrá lugar el 21 de abril a las 9 horas con el corte de la carretera de Castejón de Monegros y Sariñena en la A-230.