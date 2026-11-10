Los presupuestos en Educación permitirán subir un 7,75% el sueldo de los profesores

LEER MÁS Comienza la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2027

En las Cortes, hoy concluye la ronda de comparecencias de los consejeros para explicar los proyectos de sus áreas incluidos los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027. El Departamento de Educación contará con 1.900 millones de euros, son 350 millones más que en las cuentas de 2024.

La consejera de Educación, Carmen Susín, destaca una inversión de 15 millones de euros para planes de climatización en las aulas y una partida de 100 millones para la adaptación y mejora de los centros educativos. Además, prevé una subida salarial del 7,75% para los docentes, lo que permitirá que dejen de ser los peores pagados del país.

La Universidad de Zaragoza recibirá una transferencia básica de 245 millones de euros para la cobertura de sus costes corrientes y de personal, lo que equivale a un aumento del 16,22%. Incluye una partida para infraestructuras y equipamientos del campus, por ejemplo, las obras de reforma en la Facultad de Medicina.

SANIDAD GESTIONARÁ 1.362 MILLONES DE EUROS

El Departamento de Sanidad también gestionará una cantidad histórica con 3.162 millones de euros. La prioridad es reducir las listas de espera quirúrgicas y la incorporación de la innovación tecnológica. En infraestructuras, se destinarán 58 millones de euros para nuevas obras. Entre ellas, destaca el impulso al proyecto del nuevo hospital Royo Villanova de Zaragoza, cuyas obras podrían adjudicarse a lo largo del año que viene.

El presupuesto para externalizar operaciones con las clínicas privadas pasa de 8 a 12 millones de euros. El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, destaca que la mayor parte del presupuesto es para mejorar la atención asistencial.