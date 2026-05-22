III Premios Onda Cero Huesca

LEER MÁS II Premios Onda Cero Huesca

El Teatro Olimpia acogió ayer la tercera edición de los Premios Onda Cero Huesca. Una gala en la que se otorgaron seis reconocimientos a entidades y personas que con sus proyectos e iniciativas hacen de la provincia un referente. En esta ocasión, recogieron su galardón, un transistor de radio elaborado por las empresas Tehcmolde y ShuDigital, Andrea Gil, creadora de la agencia Aragón Influye, AMEPHU - Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia, Asociación Guayente, Huesca Naturaleza, Greim – Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, y Luis Costa, emprendedor de la Sala El Veintiuno.

La gala estuvo presentada por las periodistas de Onda Cero Huesca Patricia Laliena y Marga Gabarre. La parte musical corrió a cargo de “Soulmates” con la voz de Noelia Rodríguez acompaña al bajo por Sergio Rodrigo, y el toque de humor lo pusieron Alfonso Palomares y Kike Lera. Entre las sorpresas de la tarde, estuvo la voz de Carlos Alsina encargado de dar la bienvenida a los asistentes y amenizar el arranque de la gala con una de sus tradicionales radio ficciones, en esta ocasión, narrando la primera actuación del tenor Miguel Fleta en el Teatro Olimpia.

Rincones de la ciudad se iluminaron de verde como la sede de la comarca de la Hoya de Huesca o la fachada del Casino donde tuvo lugar el posterior vino español. Entre otras autoridades, estuvieron presentes la vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, la Consejera de Agricultura, ganadería y Alimentación, Arancha Simón, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, el subdelegado del Gobierno, Carlos Campo, alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván, la presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler y la directora regional de Atresmedia Radio en Aragón, Carmen Nadal.