La Policía Local de Teruel se incorpora al sistema VioGén

El Ayuntamiento de Teruel y la Subdelegación del Gobierno han firmado el protocolo para la incorporación de la Policía Local al sistema VioGén de seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género. La adhesión quedará formalizada una vez se complete la tramitación con la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esto permitirá reforzar la coordinación entre ambos cuerpos policiales: los agentes de la Policía Local que participen en este servicio recibirán formación específica y tendrán acceso al sistema VioGén. El protocolo prevé que la Policía Local asuma el seguimiento de los casos de riesgo bajo, mientras que la Policía Nacional mantendrá la coordinación del sistema y la gestión del resto de casos.

En la actualidad, el sistema VioGén registra 208 casos activos en la provincia de Teruel, de los que 88 corresponden a la capital.