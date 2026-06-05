La Policía Local de Huesca celebra 165 años al servicio de la ciudad

La Policía Local de Huesca ha celebrado esta mañana su 165º aniversario en la plaza de la Universidad. La ceremonia ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gemma Allué, y el intendente jefe de la Policía Local, Nicolás Hernández, además de Policía Local de Huesca, miembros de la corporación municipal y autoridades civiles y militares. El acto ha comenzado con la formación de diferentes unidades del Cuerpo, entre ellas la Unidad de Motoristas, la Unidad de Atestados, el Equipo de Protección y Ayuda a la Familia, la Unidad Canina de Apoyo y Seguridad, la Unidad de Seguridad Ciudadana y los miembros de la Jefatura del Cuerpo, pertenecientes a la Escala Técnica y de Mando.

Durante la ceremonia se ha hecho entrega de la bandera del 165 aniversario al intendente jefe de la Policía Local y se ha realizado un desfile ante las unidades formadas y las autoridades asistentes. El acto ha incluido también la entrega de una felicitación pública al policía Santiago Morlán Gascón por su rápida y decidida intervención en la madrugada del 21 de octubre de 2025, cuando escaló la fachada de un inmueble de la calle Alfonso II de Aragón para auxiliar a una persona de avanzada edad que pedía socorro desde una ventana y no podía abrir la puerta tras haber sufrido una caída en el interior de la vivienda. Su actuación permitió facilitar el acceso de la asistencia sanitaria.

Asimismo, han recibido felicitaciones públicas los policías José Ignacio Cebollero Catalán, Patricia Pueyo Bergua, Diego Lechón Cruces y Jorge Alonso Claver por el servicio realizado en la madrugada del 17 de noviembre de 2025 en el paseo Ramón y Cajal. Los agentes dieron el alto a un vehículo que circulaba de forma anómala y cuyo conductor emprendió la huida, arrojando durante la misma una bolsa que contenía unos 53 gramos de cocaína. La intervención permitió interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, así como al conductor por un supuesto delito contra la seguridad vial tras arrojar resultado positivo en alcohol y THC. En el vehículo también fue intervenido un bate de béisbol.

Además, se han entregado Cruces al Mérito Profesional de la Policía Local con distintivo blanco al oficial en funciones Javier Salinas Laguna y a los agentes Rubén Pascual Escalera, Javier Peralta Asín, Santiago Nuín Esteban, Eduardo Morlán Gascón y Adrián Fuentes Sarasa. La distinción reconoce su intervención en la madrugada del 2 de noviembre de 2025, tras recibir una llamada por una agresión con cuchillo y hacha junto a un establecimiento de ocio de la calle Padre Huesca. La actuación de los agentes permitió detener a los dos supuestos autores de la agresión, que se habían escondido en unos trasteros de un edificio de la misma vía, protegerlos de la muchedumbre congregada en la zona y restablecer la seguridad y el orden en la calle.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Policía Local de Huesca, máximo galardón municipal. Esta distinción reconoce los especiales merecimientos, beneficios señalados y servicios extraordinarios prestados por el Cuerpo a la ciudad y a su vecindad, de acuerdo con el Reglamento de Protocolo y Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Huesca. La concejala de Seguridad Ciudadana ha dado lectura al acuerdo plenario y, posteriormente, la alcaldesa ha hecho entrega de la medalla y del diploma correspondiente al intendente jefe del Cuerpo.

La ceremonia ha concluido con las intervenciones del intendente jefe de la Policía Local y de la alcaldesa de Huesca. En su discurso, Lorena Orduna ha señalado que, con la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, “Huesca tributa su máximo reconocimiento a su Policía Local” por “165 años de servicio público, de compromiso, de cercanía y de vocación”. La alcaldesa ha destacado que esta distinción “no reconoce únicamente una trayectoria de 165 años”, sino “una forma de entender el servicio público” y “la confianza que los oscenses depositan en sus agentes”. En relación con los reconocimientos concedidos a los agentes, Orduna ha señalado que “son mucho más que una distinción individual”, ya que representan “el esfuerzo diario de toda una organización que trabaja las veinticuatro horas del día para proteger a los ciudadanos, garantizar la convivencia y prestar ayuda cuando más se necesita”.

Durante su intervención, ha defendido que “la seguridad no es solamente la ausencia de delito”, sino que es “tranquilidad para las familias” y “la garantía de nuestra vida en libertad”. En este sentido, ha remarcado que “invertir en seguridad es invertir en bienestar, en convivencia y en progreso”. La alcaldesa ha afirmado también que “Huesca continúa siendo una de las ciudades más seguras de España”, una ciudad “donde la convivencia es una realidad cotidiana” y donde los indicadores de seguridad mantienen “niveles extraordinariamente positivos”. Estos resultados, ha añadido, son consecuencia del “trabajo constante” de los agentes, de la planificación institucional y de la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad.

Por último, Orduna ha agradecido la labor de otros cuerpos y servicios que colaboran diariamente en la seguridad de la ciudad, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de emergencias, y ha incidido en que “los resultados llegan cuando las instituciones trabajan unidas, comparten objetivos y ponen el interés general por encima de cualquier otra consideración”