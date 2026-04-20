Pilar Almalé triunfa en los XXVII Premios de la Música

La música aragonesa vivió su gran noche este fin de semana, de mano de Aragón Musical, se celebró en Monzón la edición número 27 de los Premios de la Música. El Premio Global de la Música fue Daniel Carbonell Heras, Macaco, con raíces en Garrapinillos. El Premio Especial a la Trayectoria recayó en Eugenia Boix y el Mejor grupo fue Biella Nuei que el año pasado celebró su 40 aniversario. Y la Mejor canción fue la que estamos escuchando “Monte Perdido” de Idoipe y María Rodés.

Pero la gran ganadora fue la violagambista, compositora y vocalista, Pilar Almalé que, de las cuatro nominaciones con las que partía, se trajo el Mejor LP por “Zumo de Manzana” y Mejor Solista. Pilar Almalé, se siente “muy contenta y todavía con resaca emocional. Son píldoras importantes en la vida de cualquier artista, píldoras de motivación, de reconocimiento y la verdad es que dan mucha fuerza. Me siento muy agradecida”.

Para Almalé, “cada concierto, cada aplauso, es un chute de energía, pero estas menciones más públicas, rodeada de compañeros de oficio, te dan un empuje”. La artista aragonesa tiene educación en música antigua, música barroca, pero son muchas las influencias de las que bebe a la hora de componer. “Ahora lo llaman músicas del mundo, per me gusta la música tradicional, el folk, de Latinoamérica, de Europa del Este, de tantos lugares en los que se invita a mirar a nuestro propio folk”, reflexiona Almalé, a quien la curiosidad le lleva a experimentar.

Estos han sido todos los ganadores de los XXVII Premios de la Música Aragonesa