Nacho Sarria acerca su rock retrofuturista a Zaragoza

La Lata de Bombillas, en Zaragoza, acoge el concierto de Sarria, un joven malagueño con una propuesta basada en el rock de los años 60 y 70. Un concierto con toda su banda para presentar su segundo álbum El Mundo es Cruel (pero creo en él).

Lourdes Funes

Zaragoza |

El músico Nacho Sarría/María Pol

“Artistas en Ruta” es la programación que lleva a Nacho Sarria a actuar en La Lata de Bombillas de Zaragoza para presentar su segundo álbum El Mundo es Cruel (pero creo en él). Un trabajo que, como indica el propio artista, plasma todas esas sensaciones que todos tenemos en un momento dado, un trabajo basado en “la autenticidad”.

Sarria llega a Zaragoza por primera vez con la banda completa, aunque ya actúo en formato acústico el año pasado y guarda un grato recuerdo del público y de su paso por la capital aragonesa. En esta ocasión, llega después de un año muy intenso actuando por España, México y Alemania. Más de 50 conciertos en los que ha acercado el rock al público.

Rock de los años 60 y 70 es la base de Nacho Sarria con el que consigue acercarse al público. Un estilo de rock retrofuturista como él mismo define y en el que consigue que se den la mano el rock clásico con sonidos actuales dándole su toque personal.

