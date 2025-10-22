La historia de la banda de rock aragonesa de Pedro Botero en un documental

“Las Calderas de Pedro Botero” es el título del documental realizado por Etna N. Romero, con la producción de El Kappa Producciones y que consigue sintetizar más de cincuenta años de historia de uno de los grupos de heavy rock aragoneses que consiguió ser referente en los años 70 y 80 y que continúa, con modificaciones en sus componentes, ofreciendo conciertos y llenando salas.

El grupo surgió en el barrio zaragozano de Casetas y en esos primeros años fueron muchos los movimientos de los integrantes de la banda, pero su presencia en concursos nacionales y los conciertos que hacían hicieron que en los años 80 ocuparan un lugar destacado en el rock nacional. La directora del documental, Etna N. Romero, explica que la labor de preproducción fue muy intensa e interesante ya que les permitió hablar con miembros fundadores, colaboradores y personajes que han estado en la historia del grupo como Leonardo Gil, Julio Castejón, Begoña Millán o Luis Linacero, que aportaron muchas anécdotas e historias de los entresijos de aquella época.

Romero destaca que este documental cuenta la historia de Pedro Botero como banda, pero es el reflejo de cómo en estos más de cincuenta años ha cambiado la música y también la sociedad. El cómo ha cambiado los lugares en los que antes se realizaban los conciertos y “los desafíos que tuvieron que pasar para poder mantener vivo el espíritu del grupo durante tantos años”. La banda resurgió en 2014 con nuevos integrantes, nuevo disco y conciertos.

El documental tiene una duración de 91 minutos y, como no podía ser de otra forma, se estrenará en el Centro Cívico de Casetas el 26 de octubre con la presencia de muchos de los integrantes de Pepe Botero. Y el 26 de noviembre se proyectará en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna de Zaragoza, escenario en el que ofrecieron su primer concierto. A partir de entonces, comenzará una gira de festivales.