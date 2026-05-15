Pastas Romero, un siglo de vida apostando por el territorio y la innovación

Era 1926 cuando Manuel Romero Marqués, un joven que llegó de Teruel a Daroca, fundó “La Competidora”. Ese fue el germen de lo que se convirtió Pastas Romero, una empresa familiar que ha alcanzado la cuarta generación. Ahora cumplen cien años y en este tiempo han conseguido ser líderes exportando sus productos, desde Aragón a más de 20 países y produciendo de unos iniciales 300 kilos a más de 400.000 kilos diarios de pasta.

Un camino que no ha sido fácil, pero que se ha conseguido a través de la adaptación a los cambios tecnológicos y empresariales que se pedían en cada momento. Javier Romero, bisnieto de Manuel, explica que, para esta evolución, en estos cien años ha sido esencial mantener sus objetivos iniciales “para nosotros lo importante siempre han sido las personas, la familia, la calidad de nuestros productos y, por lo tanto, la calidad de nuestra materia prima, que principalmente es el trigo duro aragonés. Peor también ha sido muy importante nuestro entorno, siempre hemos estado comprometidos con nuestra tierra”.

De hecho, todo comenzó en Daroca y ahí continúan. Lo que, hoy en día, como recuerda Romero, supone todo un reto, ya que la despoblación que sufre la comarca afecta también a la posibilidad de encontrar personal técnico cualificado para trabajar en la empresa. Un reto al que tienen que hacer frente, al igual que al de la globalización, ya que los competidores no están sólo en España sino en todo el mundo.

Actualmente producen 400.000 kilos de pasta diarios y cuentan con 90 productos diferentes, de distintas formas de pasta. “Desde pasta simple, la clásica, hasta con diferentes ingredientes, pero siempre naturales como el tomate, las espinacas, el huevo o la sepia”, asegura Javier Romero, quien añade que hace unos años fueron pioneros en la elaboración de pasta ecológica y hoy en día “podemos decir que somos el mayor productor de pasta ecológica en España”.