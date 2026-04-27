ZONAS VERDES

Satisfacción vecinal por la futura renovación del Parque de la Paz, aunque con dudas

El Ayuntamiento de Zaragoza ya trabaja en un proyecto para renovar el Parque de la Paz. Se trata de una reforma integral que permitirá mejorar este espacio verde de más de tres hectáreas en el distrito de Torrero-La Paz. El parque ha sido desde hace casi cuatro décadas uno de los principales puntos de encuentro para los vecinos del barrio.

José Antonio Alaya

Zaragoza |

El gobierno de Natalia Chueca pretende tener el proyecto redactado en el segundo semestre de 2026 e incluirlo en los presupuestos del próximo año. Vocales del distrito y movimiento asociativo cuentan ya con una propuesta que desde el consistorio aseguran que "responde a la necesidad de abordar una renovación global, años de actuaciones parciales.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, Manuel Arnal, ha explicado que el proyecto recoge propuestas vecinales que ya se presentaron hace quince años. "Teníamos una lista de cosas que había que modificar", afirma Arnal. El parque se levanta en los Montes de Torrero, y por su orografía, cuando llueve se producen arrastres de distintos materiales y gravas en los viales. "Se van a acometer esos viales, la modificación del sistema de riego, que ha dado muchos problemas, o el cambio de arbolado", cita como ejemplo el portavoz vecinal.

Tratándose de una renovación integral, también se actuará para renovar todo el mobiliario urbano, arbolado o reorganización de los accesos. La entrada principal al parque también se mejorará, eliminando viajas zonas de juego e incorporando nuevos bancos y luminarias. Se habilitará un área polivalente para instalar casetas durante las fiestas del barrio y que funcionará como pista de petanca el resto del año. Aunque no todo cuenta con el beneplácito de los vecinos del entorno, que reconocen algunos recelos sobre la instalación de un quiosco-bar previsto en el acceso norte. "La experiencia nos dice que esos quioscos-bar no están muy bien regulado y son un foco de conflicto por ruidos u horarios nocturnos", señala Manuel Arnal, quien también ha expresado dudas sobre los plazos del proyecto, que considera "dilatados".

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