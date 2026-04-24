Presentan el proyecto del Centro de Mayores previsto en la cárcel de Torrero

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Las instalaciones se reformarán respetando el edificio histórico de los años 20 del siglo XX. El centro contará con comedor, cocina, aulas o talleres. Presentar el proyecto va a servir para justificar la desokupación de las instalaciones. La alcaldesa recuerda que ya desokuparon el antiguo instituto Luis Buñuel, que también se reconvirtió en centro de mayores en el Casco Histórico.

El nuevo Centro de Convivencia para Mayores no será un mero ejercicio de restauración, sino una auténtica regeneración urbana e interior. Los condicionantes de partida exigidos por el Ayuntamiento han sido claros: "mantener la imagen actual del edificio, poner en valor sus elementos arquitectónicos originales, asegurar una accesibilidad total, crear espacios interiores flexibles y garantizar la sostenibilidad con un edificio de bajo mantenimiento", ha apuntado Natalia Chueca.

La intervención mantiene la volumetría y la geometría original del pabellón principal (un rectángulo de 58,60 x 15,60 metros). Para adecuarlo a su nuevo uso, se acometerán trabajos de consolidación estructural que dotarán al edificio de la capacidad portante necesaria, al tiempo que se preserva intacta la envolvente histórica. El bloque lateral izquierdo se destinará a cafetería, cocina y comedor, concebidos como espacios de encuentro, relación y convivencia para los usuarios.

Desde la cafetería se accede directamente a un patio exterior ajardinado, en el que se incorporará una pista de petanca y áreas de estancia, fomentando la actividad física ligera y el esparcimiento al aire libre. El bloque lateral derecho albergará los despachos de administración, un salón de actos y una sala de actividades polivalente. Esta última se proyecta con un tabique móvil que permite unificarla con la sala contigua, generando un espacio de mayor dimensión adaptable a diferentes programas.

Y en el bloque central se plantea una sala de actividades que funcionará como sala principal del edificio y donde se plantea una nueva solución de cubierta para poder utilizarla como espacio interior climatizado. En este bloque estará el acceso principal que se seguirá realizando a través del monumental arco de ladrillo visto, un elemento compositivo singular que da paso a un patio cuadrangular central. Este patio es el verdadero "corazón" del proyecto: se recuperará su tipología espacial claustral mediante una galería cubierta perimetral en forma de "U" que organizará las circulaciones y bañará de luz natural el interior.

Para lograr esto, se instalará un innovador lucernario "tipo diente de sierra" que protegerá el espacio frente a la intemperie mientras garantiza un óptimo acondicionamiento lumínico y térmico, siendo totalmente respetuoso con la estética patrimonial.