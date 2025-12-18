El Parque Joaquín Roig inicia su proceso de renovación con la fase 1 del proyecto de mejora

LEER MÁS Adjudicadas las obras para reurbanizar los viales principales del Parque Miguel Servet en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado comisión de Medio Ambiente en la que se han abordado dos asuntos de relevancia. Por un lado, se informó del proyecto de “Mejora del Parque Joaquín Roig de Huesca, Fase 1” y, por otro, aprobó por unanimidad el acuerdo para la utilización del Punto Limpio municipal por parte de la Comarca de la Hoya de Huesca, asunto que se elevará posteriormente al Pleno ordinario del próximo lunes, 22 de diciembre.

En relación con el Parque Joaquín Roig, el Ayuntamiento de Huesca ha aprobado el proyecto de obras de la Fase 1, redactado por el arquitecto Sixto Marín, con un presupuesto base de licitación de 117.000 euros (IVA incluido), y ha iniciado el expediente de contratación. Se inicia así su renovación tras un proceso participativo con el barrio con el objetivo de reactivar este espacio urbano, mejorar su funcionalidad y poner en valor su potencial paisajístico, conservando su identidad. En los últimos años, el Parque Joaquín Roig ha sufrido un progresivo descenso de uso, no tanto por falta de mantenimiento como por la obsolescencia de algunos de sus elementos y la dificultad para abordar una renovación global. Su extensión, la escasa diversidad de usos y el deterioro puntual de algunas áreas hacían necesaria una intervención planificada y consensuada.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha redactado un Plan Director que establece una estrategia de actuación por fases. Este documento se ha construido a partir de un diálogo con la mesa que congrega las asociaciones del barrio en el que se han recogido ideas, necesidades y propuestas ciudadanas. Estas aportaciones tras ser evaluadas técnicamente han sido clave para definir los usos prioritarios y las primeras actuaciones.

La Fase 1 del proyecto se centra en abordar las actuaciones más urgentes y en incorporar algunos de los usos más demandados por la ciudadanía, con el objetivo de activar el parque y favorecer su uso cotidiano. Entre las principales actuaciones previstas destacan la mejora de la delimitación y accesos del parque, especialmente en su encuentro con la calle Joaquín Roig, para garantizar una circulación segura y una mejor relación con el entorno urbano. Por otro lado, se prevé instalar nuevos usos deportivos, transformando el ámbito de la pérgola central en un espacio para la actividad física, con aparatos de calistenia adaptados al lugar. Asimismo, se creará un circuito para correr, mediante señalética sobre los caminos existentes, una intervención de bajo impacto que permitirá recorrer el parque con distintas distancias señalizadas. También se incorporarán nuevos juegos infantiles, apostando por soluciones innovadoras diseñadas específicamente para el parque, en lugar de elementos de catálogo.

El proyecto también incluye la mejora de la vegetación, con la plantación de nuevo arbolado en el límite con la calle Joaquín Roig y la reutilización de la antigua fuente como jardinera para plantas vivaces y arbustos y el refuerzo de la identidad del parque, mediante la instalación de un nuevo cartel identificativo y el uso de un color común en determinados elementos, que facilite la lectura de la intervención. La estrategia del proyecto apuesta por actuaciones puntuales, distribuidas por todo el ámbito del parque, que permitan generar el mayor impacto posible con los recursos disponibles. Se priorizan soluciones sencillas, duraderas y coherentes con la estructura paisajística existente, evitando una urbanización excesiva y poniendo en valor los elementos ya presentes. Tras la ejecución de las obras, se llevará a cabo la rehabilitación de los pavimentos de árido drenante, garantizando el correcto drenaje del parque y su buen estado general.