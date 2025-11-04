Adjudicadas las obras para reurbanizar los viales principales del Parque Miguel Servet en Huesca

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Huesca ha propuesto este martes que sea Hormigones Grañén S.L. la empresa que acometa las obras de reurbanización de los viales principales del Parque Miguel Servet, tras haberse vuelto a licitar el contrato por un importe cercano a los 186.000 euros. La oferta presentada por la adjudicataria es algo menor ya que ronda los 181.500 euros (IVA incluido).

El tramo en el que se actuará es el comprendido entre la rotonda del estanque central y la estatua de los Caídos, uno de los accesos más transitados del parque. Forma parte del “Proyecto de reurbanización de los viales principales y de renovación de infraestructuras en el Parque Miguel Servet, Huesca –Fase VI, Sector 7.02 y 7.03”, redactado por el arquitecto Sixto Marín.

El objetivo es mejorar la accesibilidad y la conexión con los principales recorridos, además de extender la pavimentación en hormigón siguiendo el diseño de las fases ya ejecutadas. Las obras contemplan también la renovación de redes de saneamiento, pluviales, baja tensión, telegestión y abastecimiento de agua para riego y fuentes, así como la protección de los parterres y del arbolado existente, empleando maquinaria adecuada para minimizar el impacto sobre la vegetación.

Una vez completada la renovación de infraestructuras, se pavimentará el vial en hormigón, con aceras laterales y no centrales, siguiendo la estética de fases anteriores y garantizando la continuidad y coherencia del conjunto. Con esta actuación se pretende dignificar el acceso norte del parque, mejorar su conexión con los recorridos principales y reforzar la coherencia de los paseos ya renovados