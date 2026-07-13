Los oscenses podrán seguir semifinal entre España y Francia desde el Palacio de Congresos

Con motivo de la semifinal del Mundial de fútbol que disputará la selección española este martes, 14 de julio, frente a Francia, el Ayuntamiento de Huesca ha habilitado la sala polivalente del Palacio de Congresos para que los aficionados puedan seguir el encuentro, que se disputará a las 21:00 (hora española) en el Dallas Stadium (AT&T Stadium de Texas).

La apertura de las puertas del Palacio se realizará a partir de las 20:00 horas y, por orden de llegada, se asignará una entrada gratuita a cada espectador hasta completar el aforo de la sala polivalente, que es de 1.800 personas. Para la realización de este evento se cuenta con la colaboración de las Peñas Recreativas de Huesca, que serán las encargadas de gestionar y servir las bebidas durante el partido.

El Ayuntamiento de Huesca anima a todos los aficionados oscenses a reunirse en el Palacio de Congresos para vivir juntos la emoción de esta semifinal.